На Кубани вырастили тыкву в полтонны с гаком

Тыква-гигант весом в 544 кг стала абсолютным чемпионом «Агробатла-2021» среди бахчеводов РФ и ближнего зарубежья. Хоть производство сказочных карет открывай, шутили на конкурсе.

Фермер из Новопокровского района Краснодарского края Максим Величко посадил тыкву-супертяжеловеса сорта «Атлантик гигант» весной, создав овощу особые условия. Затем пересадил в мешок с торфом и наконец, в большой парник. Максим пользовался только традиционными органическими удобрениями, главным из которых был навоз. И наконец, привез на Агробатл за сотни километров от дома. Участники битвы супертяжеловесов сажали свои чудо-овощи с ювелирной аккуратностью специальными погрузчиками в грузовые микроавтобусы, рядом размещали другие плоды огородов, чтобы ничего не каталось и не билось.

Максим Величко доволен результатами, однако на следующий год собирается вырастить новую «карету для Золушки» еще тяжелее. Пусть на перевозку, бензин и погрузчик цена будет побольше – оно того, видимо, стоит.

Сельская газета

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