 

Очарование осени: куртка-баллон, и другие эффектные образы уличной моды

07.09.2021, 19:24, Разное
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Осенью многие женщины стремятся отыскать баланс между комфортом, фактурой и цветом. В гардеробе появляются традиционные теплые оттенки с некоторым вкраплением яркости. Составляя повседневный аутфит для улицы, модницы ориентированы не смешение стилей и расслабленность силуэта. Посмотрим на примере образов венгерской модели Барбары Палвин, как это делать.

Тренч оттенка кэмел

Мода на классические тренчи захлестнула города по всему миру. Однако далеко не все женщины умеют носить плащи песочных оттенков так непринужденно, как это делают топ-модели.

Барбара Палвин надевает клетчатую юбку с ремнем и топ в рубчик, оттенок которого дублирует цвет плаща. Дополняет образ черная сумка-багет – один из горячих трендов этой осени.

Смешение фактур

Юбка со складками – это то, что каждая леди обязана иметь в своем гардеробе этой осенью. Но носить струящиеся плиссированные изделия нужно умеючи. Просто придайте образу немного брутальности с помощью объемной куртки-рубашки серо-коричневого цвета.

Не будет лишним, если вы дополните образ ботильонами на грубой подошве и коричневой сумочкой. Идеальный уличный образ для осени готов.

Джинсы и пиджак прямого кроя

Вы думали, что комбинация джинсов и пиджака утратила свою актуальность? Однако этот тандем уже стал классическим. С обычными синими джинсами Барбара надевает белую блузу с воротником стойкой и коричневый декорированный ремень. Брутальности образу придает прямой пиджак песочного оттенка в мелкую клетку. А желтая сумка-конверт выполняет роль яркого акцента.

Кремовый комбинезон

Комбинезоны свободного кроя с длинными рукавами – это вещь очень удобная. Этот элемент гардероба не стесняет ваших движений и избавляет от головной боли, связанной с поиском идеального сочетания. Идеальный выбор для наступления бабьего лета. Просто дополните образ сумкой насыщенного природного оттенка и темными очками.

Клетчатый пиджак

Летом модницы носили легкие пиджаки розовых, желтых и зеленых оттенков. С наступлением осени выбирают блейзеры из более плотной ткани нейтральных оттенков. Чтобы сделать выход более запоминающимся, отдавайте предпочтение пиджаку в благородную клетку. Черная широкая юбка и зеленая сумка подчеркнут ваше осеннее настроение.



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