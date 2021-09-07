8 сентября ЦИК опубликует предварительные результаты голосования в Госдуму

Согласно заявлению главы ЦИК Эллы Памфиловой, 8 сентября на сайте ведомства будут обнародованы результаты обработки 70% протоколов. Председатель Центризбиркома сообщила, что окончательные итоги станут известны после 19 сентября и призвала россиян принять активное участие в выборах депутатов Госдумы.

Памфилова объяснила, что речь идет, прежде всего, о результатах голосования за рубежом: “В Германии в выборах приняли участие более 3 миллионов граждан России, в США – примерно такое же количество. Высокая явка была также зафиксирована в ДНР, ЛНР и Приднестровье”.

“В некоторых российских регионах тоже началось голосование. Например, в Чеченской Республике уже подсчитано более 60% голосов. Но этот регион традиционно отличается высокой гражданской активностью: на прошлых выборах в Думу явка составила 94%. Поэтому 19 сентября результаты могут выглядеть совсем по-другому”, – добавила глава ЦИК.

“Только прозрачный, понятный всем механизм голосования, заслуживает доверия. Всем, кто ворчит, бурчит, не верит в выборы, я говорю – приходите, наблюдайте, помогайте нам улучшать систему”, — призвала Памфилова.

Председатель Центризбиркома напомнила, что легитимность выборов гарантируют десятки независимых иностранных экспертов из Белоруссии, Таджикистана, КНДР, Кубы и других стран. В этом году впервые за ходом голосования будут наблюдать также представители запрещенного в России движения “Талибан”.

—