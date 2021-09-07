Как придать покупным грибам вкус лесных: простой лайфхак

Вкус грибов, которые выросли в лесу, ни с чем не сравнится. Но для многих этот продукт является редкостью. Покупные шампиньоны и вешенки гораздо доступнее. Как придать этому продукту вкус и запах лесных грибов без лишних усилий и затрат?

Простой и эффективный способ

Сегодня во многих магазинах и на рынках продаются искусственно выращенные грибы – вешенки и шампиньоны.

Эти продукты стоят недорого и достаточно долго хранятся. Однако они почти не имеют вкуса и аромата. Как же сделать такой покупной продукт похожим на грибы, выращенные в лесу?

Есть простой, быстрый и эффективный метод. Хозяйке понадобится одна упаковка сушеных лесных грибов (например, белых, подосиновиков, боровиков или же ассорти).

Причем этого продукта хватит на приготовление нескольких блюд, а стоит он совсем недорого. Сушеные грибы измельчают при помощи блендера или кофемолки до тех пор, пока их текстура не будет напоминать порошок. Полученную массу перекладывают в пластиковую или стеклянную упаковку. Таким образом получается натуральная специя.

Как готовить блюда с этой добавкой?

Использовать ароматную специю из сушеных грибов очень просто. Перед приготовлением блюда из магазинных шампиньонов или вешенок в них добавляют две ложки приправы. Можно применять эту пряность для варки супа. Тогда он будет очень ароматным. Если использовать приправу для приготовления жареных вешенок или шампиньонов, грибы получатся сочными, с густой подливкой. При желании можно дополнить этот соус другими ингредиентами. Например, сметаной. Но это уже необязательно. Все зависит от личных предпочтений.

Используя этот простой и быстрый лайфхак, хозяйка может получить экономичную и ароматную грибную приправу.

Натуральная домашняя специя сделает первые и вторые блюда более аппетитными, придаст им яркий, оригинальный и неповторимый вкус.