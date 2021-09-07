В Рыбинске вспоминают команду «Локомотив»

07.09.2021, 14:41, Новости

Теги: Происшествия, Спорт

Сегодня исполняется 10 лет со дня гибели в авиакатастрофе хоккейной команды «Локомотив», в составе которой двое рыбинских ребят – Никита Клюкин и Максим Шувалов.

В Рыбинске память о погибших спортсменах почтили учащиеся школы №5, члены сборной хоккейной команды учебного учреждения. Вечером памятные мероприятия продолжит хоккейный турнир и возложение цветов к мемориальной доске, установленной на Дворце спорта «Полёт».

Одними из первых почтить память к Дворцу спорта «Полёт» сегодня пришли учащиеся школы № 5. У мемориальной доски они провели школьную линейку, а затем возложили цветы и почтили память погибших хоккеистов «Локомотива» минутой молчания.

— В нашей школе много детей занимается хоккеем. Руководство образовательного учреждения активно развивает и культивирует этот вид спорта. Сегодня участие в памятной линейке принимают игроки команды «Полёт», которые учатся в нашей школе, и все те, кто любит хоккей. Поэтому, безусловно, мы не могли обойти эту трагическую дату стороной и пришли почтить память о наших ребятах, — говорит заместитель директора по обеспечению безопасности школы № 5 Кирилл Ошанин.

Сегодня вечером на ледовой арене Дворца спорта «Полёт» состоится хоккейный матч памяти ярославской команды «Локомотив». На лёд выйдут сборная команда Рыбинска и «Молот» (Ярославль). Начало матча в 18:20. Вход свободный.

Перед матчем состоится официальная церемония возложения цветов к мемориальной доске на Дворце спорта «Полёт». Мероприятие начнётся в 17:30 и продолжится концертом памяти.

Пресс-служба администрации Рыбинска