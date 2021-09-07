Скандалы: Суду предложили не слушать присяжных

Почему защита Анатолия Быкова требует оправдания бывшего «хозяина региона»

В Красноярске прокуратура потребовала 14 лет и 11 месяцев заключения для бывшего главы Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолия Быкова, которого присяжные признали виновным в организации заказных убийств и не заслуживающим снисхождения. Защита, продолжая настаивать на полной невиновности бизнесмена, напомнила суду о положении закона о сроках давности, ведь с момента описываемых в деле событий прошло больше четверти века.

Господин Быков в своем последнем слове был краток: «Я не совершал того преступления, в котором меня обвиняют».

В Свердловском райсуде в понедельник прошло обсуждение юридических последствий вердикта по делу в отношении бывшего председателя совета директоров КрАЗа и экс-депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова.

Анатолий Быков, который с мая 2020 года содержится в СИЗО №1 Красноярска, обвиняется по ст. 17 и ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц). По версии следствия, летом 1994 года он якобы заказал убийство двух красноярских коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, подозревая их в организации покушения на самого себя: 18 июня 1994 года олигарху взорвали автомобиль, он чудом не пострадал. Устранить их, говорится в деле, он поручил криминальному авторитету Владимиру Татаренкову (Татарин) и штатным киллерам его группировки Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. «Вы сможете убить этих крыс?» — в последующем передал следователям содержание беседы с Анатолием Быковым наемник Бакуров. 24 июля 1994 года киллеры расстреляли красную «девятку», в которой находились коммерсанты, а когда те попытались спастись бегством, догнали и добили выстрелами в упор. В дальнейшем «авторитет» Татаренков и киллер Сергей Бакуров были осуждены за это и другие преступления. На следствии и судебном процессе они выступили ключевыми свидетелями обвинения (Владимир Чучков до сих пор находится в международном розыске).

Подсудимый заявил, что дело от начала до конца сфальсифицировано. Свое уголовное преследование он связывает с политикой.

Задержание бизнесмена совпало с окончанием запрета на участие в выборах, установленного в отношении него в связи с судимостью: в 2002 году Мещанский райсуд Москвы приговорил его к шести с половиной годам условно за организацию покушения на криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

Однако политическая версия показалась присяжным неубедительной. 31 августа 2021 года заседатели с перевесом в два голоса (четыре против двух) признали бизнесмена виновным и не заслуживающим снисхождения.

После вынесения вердикта коллегия присяжных была распущена, и разбирательство продолжилось уже без них. Из оглашенных в судебном процессе характеристик стало известно, что бизнесмен жертвовал внушительные суммы на спорт и благотворительность.

В частности, на выделенные господином Быковым средства в регионе построили частный детдом, который выпустил уже более полусотни воспитанников. «Были исследованы многочисленные характеристики, многочисленные почетные грамоты, благодарности. Нет смысла говорить, что таких документов огромное количество. Также по характеристике личности был допрошен ряд его соратников и коллег по организации «Трудовая доблесть России»»,— рассказал адвокат Алексей Прохоров. Высоко оценил вклад Анатолия Быкова в развитие региона Герой Социалистического Труда, руководитель строительной бригады Байкало-Амурской магистрали красноярец Вячеслав Аксенов. На судебное заседание он пришел с орденскими планками и Золотой звездой Героя на пиджаке.

Как сообщила “Ъ” старший помощник прокурора Красноярского края Олеся Климова, в прениях гособвинение затребовало для предпринимателя 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. «Сторона защиты не могла просить ничего иного, кроме как вынести оправдательный приговор вопреки решению коллегии присяжных. Такое право председательствующему судье предоставлено законом»,— сказал защитник. Также он напомнил судье о положении закона о сроках давности привлечения к уголовной ответственности.

«Я не совершал того преступления, в котором меня обвиняют»,— лаконично заявил бизнесмен в последнем слове. После этого председательствующая в процессе судья Татьяна Гусева удалилась в совещательную комнату, объявив, что приговор по делу будет вынесен во вторник в девять утра.

«То, что сейчас происходит, ни в какие рамки не лезет. Все заслуги Быкова, всего его медали, благодарности, ордена, людское признание — вот это все прокуратура оценила в 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. Я не знаю, конечно, какое решение вынесет суд, но я сомневаюсь, что там будет намного меньше. Для меня, конечно, это дикость. По сути, это санкционированное государством убийство Анатолия Петровича Быкова. Я, конечно, желаю ему дожить до ста лет и больше, но человеку уже 61 год. И если ему дают, условно говоря, те же 14 лет, то шансы на то, что он выйдет на свободу, становятся достаточно малыми, учитывая, что в лагере здоровья никому не прибавляется»,— заявил “Ъ-Сибирь” после судебного заседания адвокат Прохоров.

Константин Воронов, Новосибирск