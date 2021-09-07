В декабре военные и пенсионеры заплатят 10 тысяч рублей в качестве чрезвычайного налога

Федеральная налоговая служба объявила о сборе чрезвычайного налога в 10 тыс. рублей с пенсионеров и военнослужащих, который будет необходимо оплатить в декабре 2021 года. Мера призвана исправить дисбаланс бюджета, возникший на фоне проведения думских выборов.

Как пояснили в ведомстве, предвыборные мероприятия создали дополнительную нагрузку на бюджет, которую можно компенсировать при помощи фискальных мер. Вырученные таким образом деньги планируется использовать для пополнения бюджета Фонда социальных выплат. Оплатить налоговую задолженность можно будет на сайте Госуслуг, а также в личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru. Пенсионеров и военных также предупредили об уголовной ответственности за уклонение от уплаты чрезвычайного налога.

«Некоторые категории граждан в предвыборный период пользуются неоправданными привилегиями, которые создают социальную напряжённость. В первую очередь людей раздражает, когда многодетные семьи, пенсионеры и военные получают «деньги с вертолёта», в то время как простым людям приходится их зарабатывать. В тяжёлые времена привилегированным слоям общества нужно как следует «затянуть пояса». В конце концов, никто об этого налога не разорится», – рассуждает представитель ФНС Пётр Демиденко.

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