«Темная академия», деревенская девушка и другие модные тенденции, которые популярны в TikTok и Instagram

Каждый, кто ведет страничку в TikTok или Instagram, хочет, чтобы у него была уйма подписчиков и огромное количество лайков, а для этого всегда нужно следовать последним тенденциям. И хотя большинство трендов в социальных сетях взяты с подиума, каждый сезон люди также ждут микротрендов от самих социальных сетей. Конечно, эти модные тенденции приходят и уходят очень быстро, зато и следовать им не составит никакого труда.

Так что теперь остается лишь выбрать подходящий стиль, который сейчас в моде и соответствует вашей индивидуальности, войти в соответствующий образ, подобрав одежду и аксессуары, и сделать в нем фото либо видео, после чего лайки и подписки покатятся как снежный ком на радость создателю странички.

Пляжная девушка

Независимо от сезона, стиль девушки, отдыхающей в тропиках или на Гавайях, всегда вызывает настоящий фурор. А чтобы добиться нужного эффекта, необходимы самые типичные предметы вроде цветов гибискуса, пальмовых листьев, кокоса в руках, трикотажной одежды и пастельных тонов. То есть просто нужно нарядиться в тропическом пляжном стиле, сделать себе дневной летний макияж – и можно делать фото или видео для своей странички в социальной сети.

Для примера, чтобы не долго думать над одеждой, можно надеть широкополую шляпу, которая сочетается с кроп-топом пастельных тонов, связанным крючком. А уж если у вас есть более красочные бусы 2000-х годов, которые в последнее время стали популярными в IG и TikTok, то это будет просто идеальная комбинация. Так что поскорее надевайте нитки из разноцветных пластиковых бусин – и точно будете в тренде!

Подготовка к теннису – школьный спорт

Выбирая эту модель, вам совсем не обязательно сильно любить спорт. Достаточно просто иметь у себя в шкафу комплект одежды для ведения активного образа жизни. И так как сейчас стал модным теннис, то в идеале следует остановиться на тех нарядах, которые встречаются на теннисных кортах и похожи на старый школьный стиль преппи.

Например, можно надеть теннисную юбку и классическую рубашку поло. Особенно популярны сейчас укороченные поло без рукавов. А к теннисным юбкам можно добавить декоративную молнию, и тогда образ будет полностью завершен. Такой наряд получается удобным и милым, так что точно не останется без внимания.

“Темная академия”

Это еще один вариант создания образа в школьном стиле, только с большей долей индивидуальности. Одежда для его создания также должна быть в преппи-стиле, но вместо того, чтобы быть милой, она будет выглядеть более угловатой и подчеркнет индивидуальный стиль.

А чтобы вжиться в такой образ, нужны будут лишь вязаный жилет темного цвета, коричневая футболка, темное платье или топ из искусственной кожи. Также отлично будет смотреться укороченная темная клетчатая юбка. И когда в социальной сети будет всплывать это фото, пользователи в полной мере смогут ощутить флер школьницы с чрезвычайно загадочным и таинственным внутренним миром, что заставит их поставить сердечко.

Деревенская девушка

Последней модной тенденцией в социальных сетях стала жизнь в деревне. Так что, создав образ девушки-крестьянки, можно получить немало лайков. Тем более что для этого нам понадобится совсем немного – плетеные корзины и одежда с рукавами буфами. Этот стиль выглядит довольно женственно и романтично и навевает ностальгию, как любой ретрообраз. А сейчас именно он и является очень популярным в Сети.