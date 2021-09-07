Завершёны ремонт Рыбинского драматического театра и строительство теннисного центра

07.09.2021, 14:01, Новости

Теги: Бюджет, Спорт, Театр

В Рыбинске завершён очередной ремонт драматического театра. Средства на ремонт учреждения культуры выделили в размере более 11,7 млн рублей.

На эти деньги в театре драмы обновили кровлю, отремонтировали фойе второго этажа, лестничные марши и установили современную пожарную сигнализацию.

197-ой театральный сезон рыбинская драма встретит в обновлённом виде. В этом году большие восстановительные работы проведены на втором этаже. В фойе отремонтированы полы, потолки, стены, заменены коммуникации.

— Отремонтировали лестничные марши, удалось восстановить дубовые перила. Они были закрашены. Их украшают теперь ажурные решётки. Пространство наполнилось воздухом, стало светло и уютно. Теперь входя в театр, мы понимаем, что попадаем в обитель искусства, — сказала директор Рыбинского драматического театра Ирина Петрова.

Фойе второго этажа украшают витрины с костюмами из спектаклей, на стенах афиши, а в буфете установлены панно об истории Рыбинского драматического театра. В учреждении культуры создали не только комфортную обстановку, но самое главное – безопасную.

— Основная проблема, которая была в театре – это система пожаротушения. Она работала в ручном режиме, сейчас безопасность обеспечивает автоматика. Мы этому рады, поскольку театр — место массового пребывания людей: и зрителей, и актеров, и работников, — прокомментировала заместитель главы по социальным вопросам Наталья Шульдина.

Ремонт Рыбинского драматического театра в 2021 году выполнен на внебюджетные средства, которые удалось привлечь благодаря губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову. Общая сумма составила 11,7 млн рублей.

Масштабные ремонтные работы ведутся в Рыбинском драматическом театре с 2017 года. За это время выполнили восстановление фасада, привели в порядок фойе первого этажа, благоустроили театральный дворик отремонтировали зрительный зал: заменили пол, установили новые кресла, обновили сцену и занавес.

Кроме того, в городе открыли современный спортивный центр.

Городской теннисный центр «Проспект» находится рядом со СК «Метеор» и построен в рамках государственно-частного партнерства. В день открытия спортивный центр принимал соревнования первенства Ярославской области по теннису среди юношей и девушек.

В арсенале городского теннисного центра «Проспект» три теннисных корта с качественным профессиональным покрытием Deco Turf (US Open). Спортивный комплекс оборудован тренажерным залом, уютными раздевалками, комнатой отдыха, массажным кабинетом, тренерскими, методическим кабинетом, залом для конференций. В дополнение на территории спортивного комплекса функционирует три корта для занятия теннисом на свежем воздухе.

В день открытия центр принимал участников первенства Ярославской области по теннису среди юношей и девушек. Почетное право поднять флаг России в стенах нового спортивного центра предоставили мастеру спорта СССР, пятикратному чемпиону России по теннису среди ветеранов Владимиру Бурцеву. Первыми на новые корты вышли сорок молодых спортсменов.

– Сегодня важный день не только для города, области, но и для всей теннисной России. Открылись три крытых теннисных корта, а значит, что в нашей теннисной семье прибавится мальчишек и девчонок, у которых будет насыщенная спортивная жизнь, – подчеркнул генеральный директор некоммерческого партнерства «Российский теннисный тур», вице-президент Федерации тенниса России Владимир Лазарев.

Инвестор, построивший новый спортивный центр, выразил уверенность, что здесь будут проходить турниры российского уровня.

– Мы создали все условия, которые делают этот центр современным и комфортабельным. Здесь удобно тренироваться и проводить соревнования. Мы подбирали опытный и профессиональный тренерский состав, готовый продвигать наш город. На данный момент наши спортсмены занимают призовые места на российских турнирах. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться, – сказал Виктор Шитиков, инвестор.

Спортивный центр открыт для любителей и профессионалов тенниса, для всех, кто ведет здоровый и активный образ жизни.