Скандалы: Дом под 100 млн, машина за 10 млн и бизнес-дама в помощь

Будни главы трудовой инспекции Санкт-Петербурга Игоря Беляева

В Сочи 6 сентября началась Всероссийская неделя охраны труда. В спикерах заявлен министр труда и социальной защиты Антон Котяков, региональные руководители. У автора тоже есть короткий доклад. В отличие от большинства надзорных ведомств, Госинспекция труда редко мелькает в новостях. Но каждый бизнесмен знает о взаимосвязи их компетенций и его рисков.

Проверке подлежит абсолютно всё, что касается рабочего процесса и условий: от уровня освещённости в офисе, режима, трудовых договоров до правомерности увольнения, сокращений, невыплаты зарплаты. Плюс в каждой компании должно быть лицо, отвечающее за охрану труда и, кстати, обязанное пройти обучение.

Проверяются заводы, школы, детсады, больницы, общепит, малый, крупный бизнес, МУПы, ГУПы, даже силовики. Контроль прохождения медосмотров — туда же. В ковид-реальности добавились проверки на обеспеченность сотрудников средствами индивидуальной защиты. Инспекция участвует в рассмотрении заявок на получение миграционных квот. В ее арсенале весь Трудовой кодекс РФ, где, на минуточку, 424 статьи. В качестве принуждения чаще используется две нормы – «Нарушение трудового законодательства» и «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда». Штрафы по ним — от 50 до 200 тысяч рублей. Когда нарушения суммируются, то набегает совсем неприятная сумма. В обойме есть и убийственная для бизнеса приостановка деятельности до трех месяцев.

Плановые проверки согласовывает прокуратура. Остальные идут по жалобам и после несчастных случаев. Заявить может любой недовольный работник или просто прохожий. В минувшем году в Петербурге проведено около 5 тысяч проверок, плановых 300 (до пандемии было 900). При этом показатель поступлений в казну на уровне 170 млн остался успешно доковидным.

Представление

Руководит инспекцией в Петербурге 40-летний Игорь Беляев. Детство провёл в Кировске Ленинградской области, окончил Университет путей сообщения, начинал в своем ведомстве инспектором в 2004 году, шефом стал год назад.

Согласно декларации, за 2018 год заработал чуть более 1,2 млн рублей, в 2019-ом – 1,75 млн. Супруга Беляева приносила в дом по 266 тысяч в год. Из недвижимости у четы — две квартиры, 55 и 80 квадратов каждая, ещё в одной прописаны дети. С 2020 года жены в декларации нет (болтают, что развелся чуть ли не понарошку). Сегодня доход холостяка – под 1,8 млн.

Другое дело, что ездит он на белом Range Rover Vogue Long 2020 года выпуска, цена от 11 млн. Эта топовая версия оформлена на его 69-летнего отца, индивидуального предпринимателя, хотя СПАРК не видит финансовых показателей пенсионера.

Жена Беляева передвигается на BMW X6 2019 года стоимостью от 6 млн. Мечта оформлена на 31-летнего Александра Волкова. Его называют лицом, кому Беляев доверяет даже детей. Ранее он работал в трудовой инспекции. А покупала машину 65-летняя тёща Беляева. Она же несколько лет назад купила новую BMW X4 (от 4,6 млн). Сейчас автомашина принадлежит тоже отцу, но зама Беляева — Сергея Смаженюка.

По данным 47news, Беляев с семьёй живет в Петергофе. Согласно выпискам Росреестра, два прилегающих участка площадью 10 и 20 соток принадлежат его отцу. Право собственности зарегистрировано в 2014 и 2018 годах. Третий принадлежит супруге Беляева, приобретён в 2019 году.

Двухэтажный дом и дом поменьше общей площадью около 500 метров. Есть и уверенная баня. Виден и Range Rover под навесом. До Константиновского дворца рукой подать. Обращает на себя внимание масштабное строительство дома на третьем участке, принадлежащем жене Беляева, площадью уже 976 квадратных метров. Он почти весь занят остовом нового строения, видны энергичные рабочие.

Похожий дом на этой же улице, но площадью 212 кв. м. на 24 сотках продаётся за 55 млн. Не факт, что 500 «квадратов» стоят в два раза больше, но гипотетическая сумма в 100 млн внушает уважение.

Рекомендация

В разговорах с журналистом участники рынка отмечают особенности в мастерстве петербургской инспекции труда. Говорят, нередко проверяющий рекомендует обратиться в определённую ассоциацию. Там предпринимателя направляют в организации, которые устраняют нарушения либо оказывают услуги, связанные с оценкой условий труда. Нам пояснили, в чем здесь конкурентное преимущество.

— В случае необходимости корректировки результатов проверки, штрафов, алгоритм следующий: наверху дают указание о снижении штрафных санкций, но вместе с тем, возникает требование к организации о вступлении в ассоциации. Далее коммерсанты оказываются в ситуации, когда им необходимо оплачивать услуги по членству и дополнительно единовременно оплатить услуги по юридическому сопровождению, — говорит один из участников процесса.

Капиталоемкость коммерческих предприятий, оказывающих услуги на рынке охраны труда: на медицину и профосмотры тратится в год около 2,5 млрд рублей; на образование и курсы повышения квалификации порядка 2 млрд; на оценку условий труда около 500 млн; столько же на аутсорсинг и консалтинг по охране труда; на обеспечение работников СИЗ примерно 2 млрд. Услуги по оценке экологических параметров – 1,5 млрд. Каждое из направлений закрыто теми или иными общественными организациями.

Ассоциация

По данным 47news, одна из таких рекомендуемых — Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Северо-Западный региональный центр охраны труда» (СЗРЦОТ). На ее сайте предлагается, например, «представительство в надзорных государственных органах», «подготовка к проверкам». Помимо этого, помощь с оформлением медкнижек, профосмотров вплоть до психиатрии, по пожарной безопасности и прочее. Оборот компании — 52 млн рублей, но сумма не показатель – ассоциация может перенаправлять исполнение работ в сторону других фирм.

По данным СПАРК-Интерфакс, владелец и директор Центра — 40-летний Константин Головяшкин. Он учился в Кировске в одной школе с Беляевым. Вместе закончили 11 класс в 1998 году. 47news спросил Головяшкина, насколько хорошо он знает Игоря Беляева. Собеседник даже не дослушал: «Мне понятны ваши провокации».

На слуху есть еще ООО «Консалтинговый центр «Эксперт». Владелец и директор 33-летняя Мария Наседкина. При обороте 26 млн за прошлый год фирма показала 11 млн прибыли. Она также директор ООО «ЧАРКК«, которое занимается кадастрированием. Владеет этой компанией уже упомянутый Александр Волков, близкий Беляеву. Тот же Волков является совладельцем Ассоциации «Единый центр специалистов по охране труда» (ЕЦЕСОТ). И вновь совпадение — второй совладелицей ЕЦЕСОТ является петербурженка Вера Дубинина. Она вместе с Головяшкиным создавала упомянутый Центр.

47news связался с Наседкиной. Она уделила пару минут.

— Говорят, на рынке оказания услуг по охране труда сложилась ситуация, когда с помощью сотрудников трудовой инспекции бизнес загоняют в ассоциации. Участником процесса называют и вашу компанию. Также говорят, что вы хорошо знакомы с главой трудовой инспекции Беляевым.

— Не слышала о таком. Мне кажется, это ваши фантазии. А Беляев руководитель инспекции, всем известный.

Правильными компаниями участники рынка называют также АНО «Единый центр труда«, «Объединение частных агентств занятости«. В частности, Ассоциация «Единый центр защиты предпринимателей», куда входят немало государственных учреждений: Городская психиатрическая больница № 3 имени Скворцова-Степанова, Городская наркологическая больница, Госпиталь для ветеранов войн. Это занятно, если вспомнить, что за вступление в частную организацию нужно платить. Директор же этих ассоциаций — Ирина Белова. Она официально просит Беляева предупреждать о проверках, перечисляя свои организации.

Приложение

Немалое число связанных между собой компаний и ассоциаций по защите труда расположено на Невском, 153. По сути, речь о сети. Там же на Невском, 153 постоянно видят уверенного игрока Марию Наседкину. В это же офис регулярно заходит и Беляев. Деловые люди называют это летучками.

Видят их вместе и в неслужебное время. Вот своего рода тимбилдинг на “Гонке Героев” — Беляев, его сотрудники и Наседкина.

Приложение которое показывает, как номер телефона записан в мобильных у других пользователей, и вовсе выдаёт неудачную шутку: “Мария жена Беляева”.

Автору достоверно известно, что они не раз путешествовали в Москву, Мюнхен, Адлер. У нее, как у супруги Беляева, есть BMW X6. На управление этой машиной выдавалась доверенность вездесущему Александру Волкову.

В коротком разговоре с 47news Волков рассказал, что Беляева знает, поскольку раньше работал в трудовой инспекции под его началом. На вопрос является ли он доверенным лицом Беляева ответил: «Без понятия, первый раз слышу». После уточняющего вопроса Волков повесил трубку.

Ситуация

Игорь Беляев сообщил, что в командировке, но согласился ответить по существу.

— Говорят, на рынке оказания услуг по охране труда так сложилось, что с помощью трудовой инспекции бизнес загоняют в ассоциации. После этого якобы происходит снижение нагрузки по штрафам, проверки становятся лояльными, а сама ситуация затрагивает все сферы коммерции. Ваше мнение?

— Во-первых, готов отвечать письменно, либо при встрече. Но в целом такая ситуация исключена, потому что есть кодекс об административных правонарушениях. Он полностью регламентирует процедуру привлечения к ответственности. И ни вправо, ни влево здесь свернуть нельзя.

— Вам знаком Александр Волков? Его называют вашим доверенным лицом.

— Семь или восемь лет назад он работал в инспекции труда. Больше про него ничего сказать не могу. Отношений не поддерживаю.

— Вы передвигаетесь на «Рэнж Ровере». Извините, но откуда он у вас?

— Ну это уже совсем какие-то личные вопросы.

— Вы чиновник высокого ранга.

— Ну вы же не сотрудник МВД, чтобы задавать такие вопросы, правильно? Направляйте запрос, приезжайте лично — я вам всё расскажу. В личное прошу не вмешиваться.

— На вопрос о доме в Петергофе тоже не будете отвечать?

— Ещё раз говорю — это мои личные вопросы.

Заключение

Тем временем, по инициативе Генпрокуратуры к 6 сентября прокуратура Петербурга закончила объемную проверку петербургской Государственной инспекции труда. Заявленная цель: «соблюдение должностными лицами законов о противодействии коррупции» с акцентом на «соблюдение руководителями законодательства о предотвращении конфликта интересов, а также контроля за расходами и доходами».

Опыт подсказывает, что приличных претензий не будет.

Виктор Смирнов