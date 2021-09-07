“Соломоново решение”: ЦИК снял всех Борисов Вишневских на выборах в Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что приняла “соломоново решение” по ситуации на выборах в Петербурге и решила снять с регистрации всех Борисов Вишневских во избежание путаницы и введения избирателей в заблуждение.

“Раз уж произошла такая неразбериха и никто не может уже понять, где там настоящий Вишневский, а где нет, то мы снимаем всех троих. Потому что мы столкнулись с ситуацией, когда несколько не очень добросовестных кандидатов устраивает цирк из выборов, это балаган какой-то”, – сказала она.

Глава ЦИК добавила, что просила двойников кандидата сняться с гонки добровольно, но они отказались.

“Значит, мы всех Вишневских снимаем. Я надеюсь, это будет для всей этой троицы хорошим уроком, что не надо делать из выборов балаган. в Америке, кстати, так же бы поступили, я это вам точно говорю”, – добавила Памфилова.

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