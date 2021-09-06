Пять вещей, которые должны быть в гардеробе осенью: учимся их носить на примере звезд стритстайла

Пришла осень, и пора немного преобразить свой гардероб и добавить в него более модные и яркие вещи. Чтобы не тратить много времени на поиски того, что сейчас в моде, стоит обратить внимание на аккаунты знаменитостей и посмотреть на то, что именно они выбирают в этом сезоне.

Отлично смотрятся джемперы в полоску, объемные бомберы, белые широкие брюки, шелковые платки и трикотажные кардиганы. Вот несколько стильных и эффектных нарядов, которые стоит привнести в свой гардероб.

Объемный бомбер

Если вы думаете о том, какую куртку приобрести в новом сезоне, то стоит обратить внимание на объемный мужской бомбер. Отлично смотрится университетская куртка со спортивными манжетами, объемными нашивками большими цифрами.

Многие знаменитости уже успели приобрести такой предмет гардероба и сейчас активно демонстрируют его в “Инстаграме”. Основным преимуществом таких курток является то, что они одинаково хорошо смотрятся с джинсами, спортивными штанами, юбками и вечерними платьями.

Джемпер в полоску

Этой осенью просто отлично смотрится такой предмет гардероба. Модный джемпер в полоску является одним из самых модных вещей этого сезона.

Носить такой свитер можно самыми различными способами. Например, эффектно смотрится вместе с белыми джинсами и балетками.

Также можно дополнить джемпер в полоску велосипедками и объемным жакетом.

Шелковый платок

Этот аксессуар снова вернулся на модные подиумы, и его уже успели оценить многие знаменитости.

Можно красиво завязать шелковый платок на шее, просто накинуть на плечи, завязать в стиле «а-ля бабушка».

Кроме того, есть и другие способы вписать этот аксессуар в свой гардероб. Можно украсить шелковым платком прическу, вплетая его в косу, хвост или пучок.

Трикотажный топ-шторка

В этом сезоне большой популярностью пользуются трикотажные кардиганы на одну пуговицу.

Можно выбрать для себя модель любого цвета: от классического черного и до яркой фуксии.

Белые широкие брюки

Не стоит осенью отказываться от белого цвета. Среди многочисленных серых и черных образов на улицах, одежда яркого цвета будет выделяться, и вы будете выглядеть элегантно и свежо.

Отлично смотрятся штаны спортивного типа в сочетании с базовым топом и жакетом. Также эффектно смотрятся брюки-палаццо с кроп-топом и укороченным блейзером.