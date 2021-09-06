“Со своими детьми он как мама”: Марию Порошину подозревают в многолетнем романе с Ярославом Бойко

Актеры Мария Порошина и Ярослав Бойко настолько убедительно играли любовь в сериале «Всегда говори «всегда», что поклонники заподозрили у исполнителей главных ролей роман в реальной жизни. И когда у Порошиной родился младший сын, то отцовство сразу приписали ее партнеру по съемочной площадке. Разбираемся, могут ли такие слухи быть правдой.

Из военного в актеры

Ярослав воспитывался мамой и бабушкой, но уже с детства был «настоящим мужичком». Он мечтал о карьере военного, однако после развала Советского Союза понял, что в данной сфере не сможет реализоваться. Когда бывшая одногруппница порекомендовала Ярославу попробовать поступить в театральный, он за один вечер выучил стихотворение и, к своему удивлению, прошел конкурс.

Поначалу он учился в киевском театральном институте, но потом перевелся в московский МХАТ. Его чуть не отчислили с третьего курса за дебош, устроенный в общежитии. К счастью, худрук Табаков дал Ярославу возможность реабилитироваться, но при условии, что тот сделает в общежитии ремонт.

Брак и ребенок на стороне

В институте Бойко уже был любимчиком всех представительниц прекрасного пола. Все отмечали какой-то неуловимый магнетизм в этом импозантном мужчине.

Со своей будущей женой артист познакомился на вечеринке у друзей. Роман с балетмейстером Рамуне Ходоркайте привел к рождению сына Максима. Только после появления на свет ребенка Ярослав сделал избраннице предложение руки и сердца. В 2003 году в семье родилась дочь Эмилия.

А всего за год до этого у актера родился внебрачный сын Ян.

Роман с актрисой Евгенией Добровольской Ярослав закрутил на съемочной площадке киноленты «Подозрение». То обстоятельство, что Бойко был женат, не смутило ни Евгению, ни его самого. Добровольская потом сама рассказала, что родила сына от коллеги по цеху.

Ярослав эту ситуацию не хотел комментировать. С женой он разводиться не стал. По сей день в их семье тема внебрачного ребенка находится под запретом.

Неожиданная новость

Мария Порошина долгое время прожила в браке с актером Ильей Древновым, родила ему троих детей.

Она также воспитывала старшую дочь Полину от предыдущих отношений с Гошей Куценко. Когда стало известно о пятой беременности артистки, ни у кого не было сомнений в том, что отцом является Илья. Каково же было всеобщее удивление, когда Мария поспешила развестись с мужем и заявила, что не он является папой будущего ребенка.

Подозрения

Тогда стали ходить слухи, что отцом младшего сына Марии может быть Бойко. Их связывали не только съемки в многосерийном фильме «Всегда говори «всегда». Они также колесили по стране с общим антрепризным спектаклем и очень много времени проводили вместе.

Но сама Мария опровергла данные слухи. Она сказала, что отцом ребенка является иностранный бизнесмен, имя которого женщина отказалась называть. Ярослав же прокомментировал ситуацию странной фразой о том, что «все же все знают». Нотки сарказма в голосе артиста послужили явным намеком, что Бойко не собирается оправдываться.

Также у аудитории были предположения, что Мария родила от режиссера Александра Жигалкина.

Лестные отзывы

И Ярослав, и Мария настаивают на том, что их связывают исключительно дружеские и деловые отношения. Порошина восхищается тем, каким замечательным отцом является ее коллега по цеху.

Ярослав всегда на связи со своими детьми и общается с ними словно мама. Мария также отмечает бесконфликтность Бойко и его умение обходить острые углы.

Бойко, в свою очередь, желает каждому актеру такую замечательную и понимающую партнершу, как Мария.

Еще когда Порошина была в браке с Древновым, они с Ярославом дружили семьями. Теперь актриса официально в разводе, а Бойко все еще состоит в браке с Рамуне и, судя по всему, разводиться не собирается. Актер не скрывает, что в отношениях с женой все не так гладко, что случаются и ссоры, и скандалы, однако это не повод для расставания.