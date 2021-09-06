 

Ярко-зеленый, апельсиновый и еще два трендовых цвета в гардеробе для тех, кто хочет провести осень модно

06.09.2021, 9:46, Разное
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Уже наступила осень, а вместе с ней пришли и холода, именно поэтому стоит немного изменить свой образ и подобрать для себя модные и стильные наряды. Чтобы это сделать, обязательно нужно знать то, какие цвета сейчас в моде и как их грамотно комбинировать, чтобы произвести самый настоящий фурор. Вот несколько интересных цветов, которые выглядят просто превосходно.

Черный цвет

Все хорошо знают, что он относится к нейтральным. То есть чисто технически черный цвет обозначает полное отсутствие какого-либо цвета. Однако нельзя игнорировать то, что в этом году многие знаменитости выбирают для себя наряды именно такого довольно насыщенного оттенка.

Многие даже надевают полностью черный с головы до ног. Это помогает привнести в образ определенную изюминку и сделать его просто фантастическим. Черный цвет выглядит строго, элегантно и изысканно.

Кобальтово-синий

Этот достаточно яркий цвет пришел на смену несколько приглушенному пудрово-синему оттенку, который пользовался большой популярностью в прошлом году.

Кобальтовый синий является достаточно ярким и насыщенным, поэтому помогает придать образу особую притягательность и гламур.

Ярко-зеленый

Это отличный и просто сногсшибательный оттенок зеленого, который привлекает к себе внимание.

Осенью 2021 года этот цвет получил совершенно новое переосмысление, и теперь он представлен в более мягких оттенках и тканях, которые придают ему несколько винтажный вид. Красиво смотрятся такие ткани, как атлас и лен. Они помогают сделать образ роскошным.

Жженый апельсин

Такой цвет смотрится очень красиво. Он напоминает оттенок опавших осенних листьев.

Цвет жженного апельсина нравится абсолютно всем, и большим его плюсом является то, что он подходит практически всем, а также является уместным в совершенно любое время года. С помощью такого оттенка можно придать образу яркость.



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