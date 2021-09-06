Как стильно смешивать принты в образе: советы по созданию стильных луков на теплую осень

Многие говорят о том, что сочетание принтов – плохая идея и что в итоге образ получается несколько перегруженным. Однако модницы и блогеры делают это постоянно, и им удается выглядеть просто потрясающе.

Чтобы добавить привлекательности и стиля своему образу, стоит правильно научиться сочетать принты. Вот несколько советов, как это лучше всего сделать и выбрать наряд на осень.

Сбалансировать узоры

Это включает в себя тщательное изучение пропорций принтов. Например, можно сочетать крупные узоры с более мелкими, сложные с простыми. Отлично будет смотреться небольшой горошек или полоска вместе с более крупным принтом. Крупные узоры в сочетании с их минималистичными аналогами всегда выглядят красиво и гармонично.

Эффектно выглядит черная рубашка с цветочным принтом вместе с брюками в клетку и темными ботинками. Дополнить образ можно при помощи черной сумки и ленты для волос такого же цвета.

Можно создать черно-белый образ, надев черную блузу и белые брюки в горошек. Красиво все это будет смотреться вместе с белыми туфлями и черной сумкой.

Сочетать принты разных тонов

Разные тона одного цвета будут красиво дополнять друг друга. Если сомневаетесь, стоит выбрать два разных принта одного цвета. Такой наряд будет выглядеть более красиво и изысканно. Сочетание простых и нежных принтов с более смелым узорами поможет добиться хорошего результата.

Отлично смотрится яркое платье-рубашка с цветочным принтом. Дополнить можно блейзером оверсайз в коричневую клетку, черными оксфордами и сумкой.

Фантастическим получается наряд с комбинированным принтом, состоящий из черной блузки, оранжевой юбки миди и белого пальто в горошек. Дополнить образ можно при помощи светло-коричневой сумки и двухцветных туфель.

Красивым получается наряд, состоящий из платья миди с цветочным узором, платья-рубашки в красную полоску. Для красивого и броского весеннего образа стоит надеть желтые туфли.

Для летнего и осеннего образа хорошо подойдет серо-зеленый костюм в клетку с мини-юбкой, а также полосатый топ с длинным рукавом. Все это красиво смотрится вместе с белыми кроссовками и сумкой из ткани.

Если хочется чего-то эффектного, то отлично будет смотреться макси-юбка с леопардовым принтом, черная водолазка, серый тренч в клетку, кроссовки, красная сумка и черная кепка.

Интересный женственный образ получается вместе с платьем-рубашкой ржавого оттенка, белым пальто в горошек и черными кроссовками с розовыми шнурками.

Отлично смотрится образ с принтом в нейтральных тонах. Для составления модного аутфита стоит надеть рубашку и широкие брюки в клетку, а также черные туфли и сумку.

Сочетать принты с хорошо сочетаемыми цветами

Можно сочетать монохромный принт с другими узорами более ярких тонов. Можно также сыграть на контрасте и выбрать два одинаковых узора, но в разных цветовых решениях.

Красиво смотрится свитер в горчично-белую полоску вместе с юбкой-миди с леопардовым принтом, белыми ботинками и горчичным беретом.