Уберет несовершенства и жирный блеск: рецепт домашнего средства для умывания с углем

Активированный уголь – это препарат, который люди принимают при отравлениях. Он действует как абсорбент, впитывающий токсичные вещества. Но далеко не всем известно, что из него можно сделать домашнее средство для умывания. Оно устраняет жирный блеск лица и убирает несовершенства кожи. В статье мы поделимся рецептом красоты.

Что такое активированный уголь

Активированный уголь – это вещество, которое остается после сжигания древесины, скорлупы кокосовых орехов, оливковых косточек, опилок или торфа при очень высоких температурах. В результате процесса горения кислород удаляется из исходного материала, уменьшая размер его пор и увеличивая площадь поверхности.

Активированный уголь хорошо впитывает в себя токсины. Он вымывается из организма вместе с захваченными ядовитыми веществами. Эти свойства сделали активированный уголь популярным лекарством от отравлений.

Польза для кожи

Абсорбирующие свойства активированного угля принесут пользу вашей коже. Он впитает в себя излишки кожного сала и избавит вас от жирного блеска лица. Это вещество также вытянет из эпидермиса омертвевшие клетки, грязь и пыль. Оно действует как эффективное очищающее и отшелушивающее средство.

Домашнее средство для умывания с активированным углем поможет вам избавиться от угрей. Абсорбент впитает в себя загрязнения и токсины, которые нередко являются причиной появления акне.

Дополнительные ингредиенты

Средство для умывания на основе активированного угля включает в себя следующие дополнительные ингредиенты:

кастильское мыло;витамин E;оливковое масло;эфирные масла ромашки и бессмертника.

Каждый из этих продуктов имеет свои полезные свойства для кожи.

Кастильское мыло создает основу для моющего средства. Этот натуральный продукт не лишает кожу питательных веществ и влаги.

Витамин E успокаивает кожу. Он снимает раздражение и защищает клетки эпидермиса от повреждения свободными радикалами.

Оливковое масло обладает противовоспалительными свойствами. Оно восстанавливает кожный барьер. Активированный уголь может немного подсушивать кожу, но масло восполняет запас влаги.

Эфирное масло ромашки снимает раздражение кожи. Эфир бессмертника имеет антиоксидантные свойства. Эти продукты также придают средству для умывания приятный запах.

Необходимые продукты

Подготовьте продукты в следующих пропорциях:

жидкое кастильское мыло – 3 столовые ложки;активированный уголь – пара чайных ложек;оливковое масло – столовая ложка;витамин E – 2 капсулы;эфирное масло ромашки – 4 капли;эфирное масло бессмертника – 3 капли.

Вам также понадобится флакон-дозатор с помпой объемом 250 мл.

Приготовление

Добавьте все ингредиенты во флакон с помпой. Закройте емкость крышкой и несколько раз переверните ее вверх дном, чтобы продукты перемешались. Следите, чтобы при смешивании не было мыльной пены.

Использование

Смочите лицо водой. Нажмите один раз на колпачок-дозатор и выдавите средство на кожу. Хорошо вотрите его в эпидермис, чтобы создать пену. Затем смойте состав теплой водой.

Эту процедуру следует проводить каждый вечер. Средство для умывания с углем удалит грязь и макияж. Используйте его в течение 2-3 недель. Ваша кожа утратит сальный блеск, а угри исчезнут.

Несколько советов

Не стоит ожидать быстрого эффекта от применения этого средства. Угри не могут исчезнуть за несколько дней. Но постепенно выработка кожного сала нормализуется, а бактерии на коже будут уничтожены. Все это приведет к исчезновению угревой сыпи.

Если у вас чувствительная кожа, то используйте это средство не чаще 1 раза в день, так как активированный уголь подсушивает эпидермис. Но если вы боретесь с прыщами, то повторяйте умывание дважды в сутки.

Заключение

Активированный уголь помогает удалить вредные вещества не только из желудочно-кишечного тракта, но и с кожи. Моющее средство на его основе позволит вам за несколько недель избавиться от жирного блеска лица и акне.