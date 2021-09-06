В Норвегии запретили мочиться в сторону России
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Использование норвежской границы с Россией для «оскорбительного поведения» может стоить до 3 000 норвежских крон в виде штрафа.
Норвежские военные следят за приграничной территорией, чтобы иметь возможность штрафовать людей, которые стоят на границе и мочатся в восточном направлении.
– Не мочиться в сторону России, — говорится в сообщении на вывеске у пограничной реки Гренсе-Якобсельв.
Во время отлива граница от берега реки до России составляет всего несколько метров.
Пограничник Норвегии Йенс Хойлунд сообщил Barents Observer, что ему не известно о каких-либо конкретных событиях, ставших причиной появления знака, но отмечает, что в соглашении с Россией странам запрещается неуважительное поведение на границе.
– И полиция, и пограничники, и служба пограничного контроля пытаются предотвратить инциденты, которые могут привести к нарушениям соглашения с Россией, включая оскорбительное поведение, — сказал Хойлунд газете.
С 1950 года в Норвегии действует специальный пограничный закон, который распространяется только на границу с Россией. В законе говорится, что «оскорбительное поведение в отношении соседнего государства или его властей не допускается».
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