У свеклы краснеют листья: какие удобрения внести, чтобы устранить проблему

История свеклы насчитывает тысячелетия. Родиной этой популярной сегодня у дачников культуры являются страны Средиземноморья. Сегодня основной ценной частью свеклы считается корнеплод. Но когда-то в давние времена в пищу употреблялась только ботва растения.

В выращивании свекла является одним из самых неприхотливых огородных растений. Однако иногда у дачников с этой культурой небольшие проблемы все же возникают. К примеру, у свеклы могут покраснеть и покрыться бурыми пятнами листья. Такое состояние ботвы может свидетельствовать о том, что растению чего-то не хватает в почве.

Действительно ли проблема существует?

Если вы заметили, что листья у свеклы покраснели, не стоит сразу же бить тревогу. Найдите упаковку от тех семян, что вы сажали на грядке. Внимательно изучите описание выращиваемого вами сорта. Возможно, красные листья для той свеклы, которая посажена у вас на огороде, – нормальное явление.

Если красный цвет листьев не является сортовым признаком вашей свеклы — это может означать то, что растения действительно чего-то недополучают. Причины изменения цвета листьев свеклы могут быть самыми разными. Далее рассмотрим, почему так может происходить и чего не хватает свекле при покраснении ее ботвы.

Недостаток натрия

Этот элемент очень важен для свеклы на первой стадии ее роста. При недостатке натрия растения не могут хорошо усваивать из почвы другие микроэлементы и питательные вещества. Касается это и самого нужного в первые месяцы роста культуры элемента — азота. Ботва у свеклы при недостатке натрия меняет цвет на красный. При этом у растения замедляется развитие корнеплода.

Даже если свекла все же вырастает, корнеплоды у нее имеют горьковатый привкус из-за недостатка в них сахаров. Происходит так в основном потому, что при недостатке натрия, помимо азота, свекла прекращает усваивать калий и фосфор.

Недостаток калия или фосфора

Проблемы у свеклы на огороде могут возникать и собственно из-за недостатка самих калия и фосфора. При посадке свеклы дачники удобряют почву обычно только простой органикой — навозом или перегноем. Такие подкормки повышают содержание в почве азота. Этот элемент, как уже поминалось, необходим на первых стадиях роста свеклы. Благодаря азоту растения становятся более крепкими и хорошо набирают зеленую массу.

Однако в дальнейшем при начале роста корнеплодов основными элементами, необходимыми свекле, как и многим другим дачным растениям, являются именно калий и фосфор. При недостатке таких питательных веществ листья у свеклы сначала темнеют, а потом краснеют. Их края становятся бурыми, подсыхают и отмирают. Недостаток фосфора и калия сказывается на размере корнеплодов свеклы и их вкусовых качествах. Урожайность растений снижается.

Что делать при недостатке в почве натрия

Недостаток натрия в почве в саду восполнить очень просто. Для этого даже не нужно покупать какое-то специализированное минеральное удобрение. Натриевую подкормку для свеклы легко сделать в домашних условиях. Для приготовления такого удобрения нужны следующие ингредиенты:

поваренная соль — 200 г;вода — 10 литров.

Соль насыпают в воду и дожидаются ее полного растворения. Далее поливают свеклу из расчета ведро на 2 м2. Поливать соляным раствором растения нужно под корень, стараясь поменьше попадать на ботву. Слишком часто такую подкормку делать не рекомендуется.

Как восполнить недостаток калия и фосфора

Самым простым способом устранить эту проблему на грядках со свеклой является использование золы. Это удобрение содержит множество питательных веществ, включая калий и фосфор.

Можно также использовать покупные минеральные калийные и фосфорные или комплексные удобрения. К примеру, отлично подойдет для удобрения свеклы смесь суперфосфата в количестве 1 ст/л и сульфата калия в том же количестве (на ведро воды). Удобрения нужно замочить в воде до полного растворения гранул суперфосфата и полить свеклу из расчета ведро раствора на 1 м2.

Еще одна причина: повышенная кислотность почвы

Иногда листья свеклы начинают со временем краснеть из-за повышенной кислотности почвы на грядке. Низкий рН — распространенная причина снижения урожайности большинства огородных культур. Кислую почву не любит практически ни одно выращиваемое дачниками растение. Большинство культур предпочитают нейтральную или слабощелочную почву.

Касается это и свеклы. На кислой почве хорошего урожая этой культуры получить будет невозможно. Раскислить почву на участке можно несколькими способами. Проще всего использовать для этой цели золу. Также в землю можно внести гашеную известь, мел или доломитовую муку.

Раскислять почву на участке лучше всего осенью — под перекопку. В этом случае уже следующей весной земля изменит свои свойства на подходящие для выращивания огородных культур, включая свеклу. Можно также провести раскисление весной – за 2-3 недели до посадки огородных культур.

Плановые подкормки в начале и середине вегетации

Чтобы листья у свеклы не краснели, а сами растения хорошо развивались, важно проводить в том числе и плановые подкормки в течение сезона. Считается, что удобрять эту культуру нужно 3 раза за время вегетации.

В первый раз свеклу подкармливают после формирования нескольких листочков. В начале вегетации в междурядья вносят азотные удобрения, к примеру аммиачную селитру или мочевину. Также можно просто замульчировать грядки со свеклой перепревшим навозом или полить растения коровяком.

Во второй раз удобрения в грядки со свеклой вносят при начале развития корнеплодов. В это время можно использовать золу или фосфорно-калийную подкормку. Также в этот период свекле будут полезны травяные квасы. Такое удобрение содержит большое количества как азота, так и фосфора с калием и других нужных свекле элементов.

Приготовление кваса

Готовится травяной квас элементарно. На участке собираются сорняки или просто срезается бурьян с травой. В особенности полезной при приготовлении такого удобрения будет крапива. Но можно брать и любую другую траву, исключая лишь ядовитую.

Трава закладывается в черный полиэтиленовый непрозрачный мешок. Мешок плотно закрывается и помещается на солнце на сутки. Уже через сутки трава поменяет цвет на желтоватый и приобретет приятный квасной запах. Такую траву укладывают в ведро, заполняя его на четверть, и заливают теплой отстоянной водой. Удобрение настаивают полчаса, а затем все тщательно перемешивают. Далее поливают грядки из расчета 1 ведро на 1 м2.

Третья подкормка

В третий раз свеклу удобряют при активном росте корнеплодов фосфорным и калийным удобрением. Проводят последнюю подкормку не позднее, чем за 3 недели до сбора урожая корнеплодов.

Правильный уход

Менять свой цвет, в том числе и на красный, свекла может и просто при неправильном уходе. Чтобы получить богатый урожай этой культуры, ее нужно вовремя поливать, проводить борьбу с сорняками, рыхлить почву.

От сорняков в особенности важно избавляться на первых стадиях роста свеклы. Первую прополку этой культуры производят на стадии 2-4 листочков. В таком возрасте сорняки способны забить свеклу и значительно замедлить ее развитие. Это в последующем сильно скажется на урожайности.

Поливать свеклу в период активного роста при отсутствии дождей следует каждый день и обильно. Для хорошего развития корнеплодам нужно много воды.

Значительно сокращают поливы свеклы только в конце периода вегетации. В августе — сентябре эту культуру поливают не чаще 1 раза в неделю. Такая технология позволяет получить максимально лежкие и сладкие плоды.