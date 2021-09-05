В Рыбинске состоится хоккейный матч памяти «Локомотива»

05.09.2021, 19:19, Афиша

Теги: Происшествия, Спорт

7 сентября в Рыбинске на ледовой арене Дворца спорта «Полёт» состоится хоккейный матч памяти ярославской команды «Локомотив».

На лёд выйдут команды «Полёт» и «Молот» (Ярославль). Начало матча в 18:20. Вход свободный. Перед матчем состоится возложение цветов к мемориальной доске, которая установлена на стене Дворца спорта «Полёт». Церемония начнётся в 17:30 и продолжится концертом памяти.

Хоккейная команда «Локомотив», в которой играли двое рыбинцев – Максим Шувалов и Никита Клюкин, погибла в авиакатастрофе 10 лет назад, 7 сентября 2011 года. В Рыбинске на здании Дворца спорта «Полёт» установлена мемориальная доска рыбинским спортсменам, ежегодно проводятся хоккейные турниры, посвящённые памяти ярославской команды и рыбинских хоккеистов.

Авиалайнер Як-42Д авиакомпании «Як Сервис» совершал международный чартерный рейс AKY 9633 по маршруту Ярославль—Минск, а на его борту находился хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль). В 15:58:36 MSK (11:58:36 UTC) в простых метеоусловиях самолёт начал разбег по взлётной полосе ярославского аэропорта «Туношна». Во время разбега самолёт выкатился за пределы ВПП, взлёт он произвёл с грунта в 400 метрах за её торцом. Полёт длился несколько секунд — в 16:00 лайнер набрал высоту не более 5-6 метров, затем столкнулся с радиомаяком, врезался в землю на берегу реки Туношонки (недалеко от её впадения в Волгу) и разрушился. Часть обломков и хвостовая часть упали в ложбину реки Туношонка, впадающей в Волгу.

В катастрофе выжили только 2 человека — инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов и хоккеист Александр Галимов. Спустя 5 дней хоккеист умер от полученных травм. Непосредственно на месте ЧП 43 человека погибли. В связи с гибелью основного состава ХК «Локомотив» (Ярославль) снялся с розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне 2011—2012. Хоккейный клуб летел в Минск на стартовый матч КХЛ, где должен был сыграть с местным «Динамо».

Официальное расследование катастрофы провёл Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Непосредственной причиной катастрофы были названы нажатия кем-то из пилотов на тормозные педали во время разбега самолёта.