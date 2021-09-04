Осенью высаживаем пионовидные тюльпаны. Весной сад будет не узнать

В последние годы появляется все больше ценителей пионовидных тюльпанов. Эти цветы распускаются весной и долго радуют глаз своими крупными пушистыми бутонами. Чтобы клумба успела зацвести вовремя, опытные садоводы рекомендуют высадить цветы еще осенью.

Что такое пионовидный тюльпан

Тюльпан пионовидный представляет собой одну из разновидностей тюльпанов, относящуюся к двухцветковым. Отличительной чертой таких цветов является крупный пышный бутон, что объясняется большим количеством лепестков.

Селекционеры вывели большое количество сортов, которые отличаются расцветкой тюльпанов. Они бывают красными, розовыми, оранжевыми, желтыми, белыми, фиолетовыми.

Эффектно выглядят двухцветные сорта – например, бело-розовый Айс Крим и розово-фиолетовая Анжелика. Не менее привлекателен Холодный кристалл, который можно узнать по бахромчатым лепесткам.

Стебли пионовидных тюльпанов чаще всего вырастают в высоту 35-55 см, а диаметр цветка достигает 8-10 см. Большинство сортов характеризуются дружным длительным цветением. В саду бутон может сохранять свежесть до 13-15 дней, однако в срезанном виде стоит меньше (около 7-9 дней).

Такие тюльпаны подходят для создания цветочных моно-композиций и прекрасно сочетаются с любыми другими цветами.

Посадка в открытом грунте

В первую очередь нужно выбрать подходящее место для посадки. Это должен быть открытый участок, находящийся под прямыми солнечными лучами не менее 6 часов в день. Объясняется это чувствительностью цветов к освещению.

Участок обязательно обеспечивают хорошим дренажем. В противном случае избыток влаги будет вызывать загнивание корневой системы.

Для каждой луковицы делают посадочную лунку, глубина которой должна в 2 или 3 раза превышать высоту луковицы. После этого посадочный материал покрывают слоем почвы и мульчируют слоем опилок, сухих листьев или хвои. Это поможет луковицам пережить зиму.

Посадка дома

Если посадить пионовидный тюльпан в помещении, то растение будет радовать еще дольше. Для выращивания можно использовать достаточно просторный горшок с хорошим дренажем.

Начала цветения можно добиться уже в феврале. Единственное, о чем стоит позаботиться, — долгий световой день.

Еще одно преимущество выращивания цветка в домашних условиях — сохранение свежести бутона в течение 2-2,5 недель. Чтобы обеспечить длительное цветение, важно, чтобы в помещении оставалось прохладно. При высокой температуре и низкой влажности лепестки начинают быстро увядать и опадают.