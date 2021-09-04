Басманный суд лишил Гарри Каспарова звания чемпиона мира по шахматам

Басманный суд Москвы удовлетворил иск РУСАДА о лишении Гарри Каспарова званий международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР и титула чемпиона мира по шахматам.

«Год назад мы получили неопровержимые доказательства того, что господин Каспаров с 1980 по 2000 год систематически употреблял ноотропы и другие лекарственные препараты, которые существенно увеличили его когнитивные способности. То есть все его спортивные достижения стали возможно исключительно благодаря допингу. Безусловно, нам очень тяжело признавать, что один из самых титулованных отечественных шахматистов оказался обычным мошенником, но у нас просто не было варианта не предать эту информацию гласности», – заявил генеральный директор РУСАДА Михаил Буханов.

В ближайшее время Россия направит официальный запрос в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с требованием официально признать Каспаров виновным в употреблении допинга и обнулить его рейтинг.

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