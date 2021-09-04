 

Мэрия Москвы разрешила проводить корпоративы в мавзолее Ленина

04.09.2021, 19:31, Разное
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Мэрия Москвы включила мавзолей Ленина в список объектов, на территории которых разрешено проводить развлекательные мероприятия, в частности, детские праздники, свадьбы, фестивали, театрализованные представления, музыкальные и корпоративные мероприятия.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, такое решение вызвано необходимостью поддерживать культурный объект в надлежащем состоянии.

«Кто бы там себе что не фантазировал, а муниципальный бюджет Москвы не резиновый. Я уже неоднократно говорил по поводу содержания мавзолея с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и главой московского горкома партии Валерием Рашкиным, однако они на деле оказались не такими сторонниками марксизма-ленинизма, как на словах. Поскольку мы не можем закрыть мавзолей, мы нашли возможность спасти ситуацию за счёт сдачи объекта в аренду для проведения массовых мероприятий. Если это так принципиально для коммунистов, они могут его арендовать в доступное время», – пояснил Собянин.

В мэрии уточнили, что мероприятия в мавзолее разрешат проводить с 20:00 до 8:00 во все дни недели кроме понедельника. О тарифах на аренду коммерческого объекта будет оглашено позже. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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