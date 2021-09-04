На фоне роста цен на газ Казахстан начнёт поставки кизяка в Евросоюз

Министерство энергетики Казахстана заявило о планах поставить 400 млн. тонн сушёного лошадиного кизяка в Евросоюз на фоне повышения цен на газ, сообщает «Вечерний Нур-Султан». Поставки топлива будут проходить в рамках программы зелёной трансформации энергосистемы ЕС.

Кизяк – один из наиболее экологичных видов топлива, используемый человечеством более 25 тысяч лет. По мнению экологов, он способен заменить нефть, газ и другие виды ископаемого топлива в среднесрочной перспективе. При сжигании кизяк не выделяет вызывающий глобальное изменение климата углекислый газ, а его запах, по мнению некоторых экспертов, напоминает аромат ладана. Первые брикеты кизяка для растопки каминов европейский потребитель увидит уже в сентябре, а с начала 2022 года начнётся массированный перевод котельных на отопление этим видом топлива. На фоне заявления казахского министерства акции «Газпрома» рухнули на 6,3 процентных пункта.

«Европеец должен быть уверен, что топливо, которым он отапливает свой дом, не убивает нашу планету и не приносит денег Путину либо другим тиранам. Казахстан – страна с давними демократическими традициями, которая производит отборнейшее экологичное топливо. Каждый брикет кизяка – это гвоздь в крышку гроба российского имперского проекта, который мы будем вбивать, не щадя рук и носов», – заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Клаус Мария Рихтман.

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