День свадебного торжества: что будет, если поменять дату праздника

Свадьба – один из самых счастливых дней в жизни любящих друг друга людей. С этим праздником всегда было связано множество примет и обычаев. Одна из них говорит о том, что дату торжества переносить ни в коем случае нельзя. Иначе в супружеской жизни можно ждать лишь неприятностей.

Стабильность очень важна

Как объяснить эту примету? Четких и правдивых объяснений на этот счет нет. Однако есть некоторые предположения. Возможно, дело в том, что раньше у молодоженов даже мысли не возникало перенести свадьбу на другую дату, ведь люди уже приглашены. И если подобное все же имело место, то это вызвало бурю негодования среди родственников и тех, кто привык жить по принятым в народе правилам.

А если отменить?

Торжество иногда отменяют по серьезным причинам, из-за различных неприятных жизненных факторов. К примеру, из-за болезни кого-то из будущих супругов, болезни кого-то из родных, финансовых трудностей. В такой ситуации, конечно, лучше изменить запланированную дату на более удобную для всех.

Правда, как упоминалось выше, бывает и такое, что жених и невеста верят в различные приметы и считают, что торжество не рекомендуется переносить. А если и перенесут, то не исключено, в будущем причины всех возможных семейных конфликтов и ссор пара будет искать именно в смене даты праздника.

Самый лучший день

Планируя свадебное торжество, многие также обращают свое внимание на выбор дня недели. В четверг или пятницу свадьбу лучше не играть. Считается, что будущие дни семейной жизни будут слишком сложными.

Идеальным днем для бракосочетания является понедельник, потому что управляет Луна, которая способствует новому этапу в жизни семьи.

Браки, заключенные во вторник, отличаются динамичностью партнеров и их страстью. Управляет ими Марс. То есть свадьбу в этот день необходимо планировать тем парам, которым на месте не сидится. Тем, кто всегда находится в движении, ведет активный образ жизни и путешествует.

Хороший знак – это бракосочетание среди недели. То есть в среду. Этот день положительно влияет на зарождение новой ячейки общества и проведение пышного торжества с большим количеством приглашенных родственников, друзей, знакомых. Говорят, что в дальнейшем это поспособствует поддержке дружеских отношений между присутствующими и, главное, между семьями молодоженов.

В итоге можно прийти к следующему выводу: примета о смене даты свадьбы, в принципе, ничего не значит. В основном в это верили наши предки. Современные люди прекрасно понимают то, что если дату изменить пришлось, значит на то были определенные причины. Главное – относиться к этому спокойно и не драматизировать ситуацию.