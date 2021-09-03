Имеет очень характерный запах: советы, как отличить настоящую маску со спирулиной от поддельной

Спирулина – это коммерческое название определенного вида синезеленых водорослей, которые используются человеком и животными в пищу. Отметим, что синезеленые водоросли – это особый вид цианобактерий, обладающих массой полезных свойств. Спирулина используется в медицине и в косметологии. Она помогает отрегулировать деятельность сальных желез, снизить шелушение, убрать черные точки. Она питает и увлажняет кожу. Поэтому средства со спирулиной пользуются спросом. Но на рынке косметических средств очень много подделок. Мы расскажем, чем отличается настоящая маска со спирулиной от подделки.

Обращайте внимание на упаковку

Поддельные маски, как правило, фасуются в уже переработанные капсулы. Они имеют одинаковую длину с обеих сторон, а подлинная спирулина фасуется в свежие капсулы. Длина таких капсул с разных сторон будет отличаться. Кроме того, нелишним будет внимательно ознакомиться с составом на упаковке. Часто там содержатся грубые ошибки (включая и орфографические).

Обращайте внимание на цвет и запах

Вы купили маску из спирулины. Обратите внимание на запах, который появляется после вскрытия упаковки. Спирулина имеет специфический аромат из-за входящих в ее состав полисахаридов и линоленовой кислоты. Поддельная маска чаще всего парфюмирована приятными цветочными композициями или вовсе лишена запаха.

Цвет оригинальной маски сине-зеленый, равномерный и достаточно интенсивный. Поддельные маски обладают темным оттенком.

Сравнивайте цены

Этот этап нельзя назвать точным способом выявления подделок, но он позволит сформировать представление о ценовом диапазоне. Если вы в своих поисках обнаружили товар по слишком низкой цене, которая заметно отличается от среднего диапазона стоимости масок со спирулиной, скорее всего, перед вами подделка.

Последствия для кожи

Многие дамы выбирают маски со спрулиной, потому что обладают проблемной кожей, склонной к аллергическим реакциям. Спирулина гипоаллергенна (но имеются случаи индивидуальной непереносимости). После применения такой маски кожа выглядит увлажненной, эластичной и здоровой. Подделки могут вызвать зуд, жжение, шелушение, появление пигментных пятен и очагов воспаления.

Если в момент нанесения маски возникает хоть малейший дискомфорт, средство необходимо немедленно удалить. Иначе самыми безобидными последствиями станут красные пятна и шелушения.

Внимательно подходите к процессу выбора масок на основе спирулины, оценивайте качество упаковки и анализируйте цены в разных источниках.