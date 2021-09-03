Немецкие исследователи выяснили, что собаки способны понимать, являются действия человека преднамеренными или случайными

Любой владелец собаки скажет вам, что его четвероногий питомец является членом семьи. Новое исследование немецких ученых показывает, что наши питомцы понимают нас гораздо лучше, чем мы можем себе представить. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Scientific Reports, собаки могут определить, делаете вы что-то намеренно или нет. Исследователи называют этот инстинкт теорией разума.

Уникальное исследование

Группа немецких ученых выяснила, что собаки могут проявлять чудеса интеллекта. Исследователи изучили реакции десятков собак в различных условиях, чтобы увидеть, как они будут реагировать, когда люди намеренно или непреднамеренно воздерживаются от угощения.

Это явление в научной среде носит название «неспособность против нежелания». По условиям эксперимента собаки и их владельцы были разделены барьером. Люди держали при себе лакомство.

Все участники эксперимента (люди) были разделены на три группы. В первой хозяева пытались дать лакомство питомцу, но “случайно” роняли его и показывали, что они сожалеют. Во второй группе хозяева тоже пытались дать угощение собакам, но не могли просунуть его в слишком узкую щель. В третьей группе владельцы животных просовывали им угощение, но затем отводили руку (ничего не давали) и начинали смеяться. Результате реакция животных оказалась удивительной.

Собаки понимают гораздо больше

«Собаки действительно способны видеть намерения в действиях у человека. Мы ожидали, что животные будут демонстрировать разные реакции в этих трех группах. Как оказалось, это именно то, что мы наблюдали», – сказал доктор Юлиане Брауэра из Института Макса Планка по науке истории человечества.

Исследование показало, сколько времени собаки будут ждать, пока у людей получится дать им угощение. Когда они понимали, что человек хочет дать им угощение, то ждали дольше. Собаки, которые понимали, что их дразнят, не ждали ничего, а ложились или садились. Ученые говорят, что таким образом они хотели успокоить слишком возбужденных сородичей или людей. Кроме того, ученые заметили, что собаки перестают вилять хвостом именно тогда, когда люди намеренно их дразнят.

Реакция псов доказала их разумность

«Собаки в ходе теста вели себя по-разному, прекрасно понимая, были действия человека преднамеренными или случайными. Это говорит о том, что собаки действительно могут определять намерения человека в его действиях», – говорит первый автор исследования Бритта Шюнеманн.

Эти результаты представляют собой важные доказательства того, что у собак есть важный аспект теории разума: умение распознавать намерения человека. До сих пор считалось, что на это способны только люди, шимпанзе, лошади и попугаи жако. Также выяснилось, что псы, живущие в семье долгое время, умеют понимать людей более полно и реагировать на их действия быстрее.