Как из мужской рубашки сшить милое платье для девочки. Разнообразим детский гардероб без больших затрат

Мужские рубашки можно считать идеальным материалом для переделки в великое множество полезных, нужных и просто красивых вещей. К примеру, всего из одной такой рубашки получится великолепное детское платье. Чтобы пошить обнову для девочки, достаточно заглянуть в шкаф мужчины и выбрать слегка поношенное изделие. Он будет рад освободить место в гардеробе. Если вам не нравится такой подход, то раздобыть рубашку можно в ближайшем секонд-хенде или в любом магазине одежды в период больших скидок.

Инструменты и материалы

Детское платье легко пошьет даже начинающая швея. Неопытному мастеру потребуется немного больше времени, но результат непременно порадует как обладательницу обновы, так и мастерицу, рискнувшую овладеть секретами переделки одежды.

Что потребуется для работы:

Одна большая мужская рубашка из хлопка.Ткань для пояса.Бельевая резинка и английская булавка.Швейная машина и принадлежности для шитья.Карандаш, бумага, линейка.Портновские булавки и сантиметр.Утюг и гладильная доска.Ножницы.

Мерки и выкройка

Снимите мерки с модели. Вам потребуется узнать окружность груди девочки, окружность бедер и талии, длину изделия и окружность шеи. Кроме того, стоит измерить глубину проймы. Зафиксируйте данные. Они необходимы для создания выкройки. Если для вас затруднительно чертить на бумаге схему платья, воспользуйтесь готовым изделием в качестве шаблона.

Нарисуйте на большом листе бумаги или кальки чертеж платья в двух проекциях (для переда и для спинки). Также сконструируйте рукав. Учитывайте, что в этом проекте рассматривается вариант пошива платья с рукавами реглан и широкой горловиной. Вырежьте шаблоны по контуру, приложите к ребенку, чтобы убедиться в верности вычислений.

Подготовка

От мужской рубашки отрежьте накладные части – карманы, клапаны и другие дизайнерские детали. Отрежьте воротник и рукава. Воротник в этом проекте не используется, а рукава разрежьте пополам. Из одной половины будут созданы рукава платья. У вас должен получиться прямоугольник из ткани с проймами, где на передних полочках расположена застежка.

Выверните обрезанную рубашку наизнанку, положите выкройку спинки и рукавов на ткань. В детском платье спинка и передняя часть отличаются только глубиной выреза горловины. Обведите детали по контуру, сделайте припуски для швов, если они не заложены при раскрое бумажного шаблона. Чтобы не ошибиться в длине изделия, на этапе раскроя не отрезайте низ рубашки. Просто продлите боковые линии до конца заготовки.

Стартовая сборка

Сложите детали спинки и переда лицевыми сторонами друг к другу. По линии плеча присоедините боковые части рукавов. Зафиксируйте положение деталей булавками. Соблюдая осторожность, постарайтесь примерить заготовку на ребенка, не выворачивая изделие на лицевую сторону.

Если нет потребности в корректировке, прострочите прямые швы на швейной машине. Обметайте открытые срезы швом зигзаг, выставив среднюю частоту шага.

Отделка горловины кулиской

Обметайте горловину по переду и спинке швом зигзаг или обработайте оверлоком. Прежде чем создать кулиску, определите, будет ли использовать застежка на пуговицах, доставшаяся в наследство от мужской рубашки. В этом проекте платье не расстегивается, а отделочный шов горловины сшивает полочки вместе.

Сделайте подгиб ткани с лицевой стороны на изнаночную шириной около 1 см. Если вы не хотите обметывать ткань, сделайте двойной подгиб материала по линии горловины. Выбрав вариант отделки, закрепите положение ткани булавками и проутюжьте. Проложите ровную строчку. При этом оставьте небольшой участок свободным (не зашивайте его).

Создать форму

Обработайте края рукавов швом зигзаг. Сложите детали платья лицевыми сторонами друг к другу, скрепите булавками боковые швы и рукава по нижней части. Стачайте на швейной машине. Делайте непрерывный шов от низа изделия к краю рукава.

Если у вас есть желание добавить бирку в боковой шов, то эта операция проделывается на данном этапе. Удалите булавки и прогладьте утюгом боковые швы. Если ткань собирается складками, используйте режим отпаривания на утюге, а при глажке слегка растяните швы.

Отделка рукавов и изготовление пояса

На внешних краях рукавов создайте кулиску. Действия аналогичны тем, которые проводились при отделке горловины. При работе с рукавами соблюдайте точность измерений, так как эти детали должны быть одинаковы и абсолютно симметричны.

Подчеркнуть талию поможет пояс. В этом примере он нашивается на основное изделие и является акцентной деталью за счет использования однотонной ткани. Вы можете выкроить пояс из остатков рубашки или вовсе обойтись без него.

Далее нужно измерить объем талии на платье. Отложите высоту расположения талии на платье, сделайте метки и проведите карандашом черту на изделии. Подготовьте комплементарную ткань и вырежьте из нее 2 прямоугольника шириной 5-6 см.

Длина пояса должна быть на 5 см больше, чем длина линии талии на платье по спинке и переду, то есть выкраиваются две отдельные детали для каждой стороны платья. Сшейте прямоугольники по двум сторонам, выверните их на лицевую сторону при помощи большой английской булавки, отутюжьте части пояса.

Приложите пояс к метке на лицевой и изнаночной стороне платья. Начертите на боковых частях косые линии (они должны совпадать с боковым швом). Обрежьте излишки, зафиксируйте пояс на платье по переду и спине. Пришейте пояс с лицевой стороны изделия по двум сторонам платья, оставьте небольшое отверстие свободным. Проложите по внутренней части ленты пояса 2 прямых шва, создавая кулиску для трех резинок. Не забывайте оставлять отверстия, которые лучше расположить на одной линии.

Готовая обнова

Отутюжьте изделие, наденьте на ребенка для примерки и еще раз определите длину платья. Делайте это с учетом того, что резинка на талии сделает его короче. Если длина изделия составляет, к примеру, 1 метр, то добавьте к этому значению еще 5 см. Это и будет длина платья. Сделайте метку длины по подолу, отложите вниз 2-5 см на подгиб и отрежьте лишнее по периметру.

Сделайте двойной подгиб по линии реза. Ширина подгиба зависит от ваших предпочтений. Профессионалы предпочитают делать широкий кант. Это утяжеляет подол платья, позволяя ему оставаться на месте при ветреной погоде. Зафиксируйте положение ткани булавками и сшейте на швейной машине. Низ платья готов. Осталось лишь вдеть резинки в кулиски.

Отрежьте от рулона резинку для рукавов, талии и горловины. Длина резинки должна равняться окружности руки и талии. Для горловины отрезают кусок на 3-5 см короче, чем длина линии декольте по спинке и переду. Втяните резинку в намеченные места, используя английскую булавку. Концы резинок соединяйте внахлест и сшивайте ручным швом или на машине. Растяните кулиски, чтобы равномерно распределить ткань по резинкам. Зашейте вручную отверстия, через которые осуществлялось протягивание резинки.

Еще раз прогладьте платье. Инструкция проекта позволяет без особых хлопот решить несколько важных задач. Во-первых, утилизировать рубашку, дав ей вторую жизнь, во-вторых, сшить платье для ребенка, затратив минимум времени и денежных средств, в-третьих, порадовать дочь прекрасной обновой из натуральной ткани. Также проект позволяет получить практический опыт переделки своими руками старой одежды.

Освоив изготовление одной модели платья, вы можете идти дальше. Из рубашки можно сшить юбку и топ, жилет и летние шорты.