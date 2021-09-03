Стрелки, бордовая помада, нюдовый монохром: лучшие идеи макияжа от Зендаи и секреты красоты звезды

Зендая в свои 25 лет стала знаменитостью, которая покорила Голливуд. Ее работа с известными фирмами по производству одежды и косметики позволила развить прекрасный вкус, поэтому звезда с легкостью задает новые тренды. Вот лучшие идеи макияжа, а также другие секреты красоты от Зендаи.

Уход за кожей

Зендая настаивает на том, что кожа в обязательном порядке должна быть хорошо очищена. Именно поэтому под табу попадает ночь с макияжем на лице. Даже при всей своей занятости звезда не позволяет себе ложиться спать накрашенной. Девушка практически не посещает косметологов, а предпочитает ухаживать за кожей самостоятельно.

После очищения необходимо протереть лицо тоником и розовой водой, а затем нанести масло с витамином Е. Еще одним советом является защита тела от солнца. На улицу нужно выходить исключительно после нанесения солнцезащитного крема.

Волосы

Уход за волосами Зандая осуществляет также сама. Делает она это регулярно. Чтобы локоны выглядели здоровыми и блестящими, девушка использует всевозможные предметы для завивки, но при этом избегает воздействия высокими температурами. В ход идут разного вида бигуди, заплетаются косички, практикуется естественное высыхание (если волосы вьющиеся от природы, они обязательно станут красивыми локонами после мытья). При таком способе ухода не повреждаются волосинки, а вся шевелюра в целом остается здоровой и красивой.

Прическа

Зендая часто предпочитает собирать волосы в хвост. Для этого она делает горизонтальный пробор от уха до уха и собирает нижнюю часть, закрепляя резинкой. Верхнюю она делит на три большие пряди (средняя и две боковые), обрабатывает пенкой для укладки, а затем поочередно обматывает этими прядями основание хвостика.

Чтобы создать укладку как у знаменитости, выполните следующие действия:

Нанесите на волосы термозащиту.С помощью плойки начинайте подкручивать кончики волос.Накручивайте волосы у лица, чередуя направление от лица и к лицу.Прочешите прядки пальцами.Зафиксируйте стайлинговым средством.

Макияж

В арсенале Зендаи есть много вариантов макияжа. Речь идет о вытянутых и внутренних стрелках, обычном окрашивании ресниц тушью без контуров.

В каждом отдельном случае она использует тот способ, который максимально гармонирует с ее образом. Актриса подчеркивает, что в этом и следующих сезонах можно не делать идеальные подводки для глаз, словно вырисовывать формы под трафарет. Можно использовать разные варианты, включая и широкую стрелку до середины века, а также простую растушевку.

В качестве теней девушка использует всевозможные варианты цвета и консистенции. Она любит очень яркий макияж, поэтому часто выбирает желтые, зеленые, синие и другие оттенки. Еще она любит разноцветный макияж, когда один цвет переходит в другой. Это может быть плавный переход или яркие независимые полосы, которые создают оригинальную геометрическую форму. Это всегда выглядит креативно и привлекательно.

Если необходим сдержанный элегантный образ, подойдет нюдовый монохром. Достаточно провести по верхнему веку тоненькие, едва заметные, стрелки, не использовать тени, слегка подкрасить ресницы, а губы покрыть прозрачным блеском. Актриса рекомендует иметь набор косметики для нюдового макияжа практически всем женщинам, поскольку это всегда выглядит модно, стильно и уместно при любых выходах.

Зендая предпочитает пудру с блестками, так как ей нравится сияющая здоровьем кожа. Она любит смешивать тональный крем с увлажняющим средством. Первого средства она берет совсем немного.

Зендая рекомендует использовать качественную тушь, чтобы ресницы выглядели пышными и длинными. Можно добавить несколько пучков или просто хорошо завить ресницы, чтобы их форма стала идеальной. Перед нанесением макияжа актриса рекомендует закапать капли для глаз, чтобы они не покраснели.

Губы

Если речь идет о нюдовом монохроме, то акцент на губах делать не стоит. Если же хочется чего-то более яркого и оригинального, Зендая использует бордовую, красную или морковную помаду. Эти цвета создают замечательный акцент, который делает образ стильным, креативным и привлекательным. В других случаях девушка использует пыльно-розовую помаду или блеск для губ.

Кроме того, Зендая любит смешивать несколько оттенков помады, чтобы создать свой уникальный цвет.

Примеры

Вот несколько советов от Зендаи, как создать неотразимый образ:

кремовые румяна нанесите на губы, нос, щеки;прокрасьте линию роста ресниц карандашом;хайлайтер нанесите на выступающие части лица;ресницы подкрутите керлером, нанесите тушь;брови зачешите наверх.

Пример вечернего макияжа:

Для создания акцента на глаза прикрепите пучки ресниц по всему ресничному контуру.Накрасьте ресницы качественной тушью.На верхнем веке нарисуйте аккуратную черную стрелку.На нижнем веке по влажной линии пройдитесь бежевым карандашом.Нанесите хайлайтер на скулы.Зачешите брови наверх, а пробелы зарисуйте лайнером.Если желаете, нанесите на лицо веснушки (они сейчас в тренде), используя жидкую подводку коричневого цвета или карандаш.

Еще один пример макияжа от Зендаи:

Закапайте капли для глаз, чтобы белки не покраснели.Нанесите на верхнее веко и на нижнее бронзовые тени, растушуйте их.Карандашом темного цвета (черным или коричневым) пройдитесь по влажной линии на верхнем и нижнем веках. Можно использовать и гелевую подводку.На верхнем веке нарисуйте немного вытянутую стрелку и соедините ее с линией на нижнем веке.Губы оставьте нейтральными.