 

Скандалы: Консультировать Bellingcat будет американский русофоб

03.09.2021, 14:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Расследовательская организация, публикующая антироссийские материалы, объявила о расширении своего Международного консультативного совета

К команде присоединились колумбийская журналистка Мария Тереза Рондерос из Global Investigative Journalism Network и основатель популярного малазийского новостного онлайн-портала Премеш Чандран.

Ряды советников расследователей-русофобов пополнили и представители правозащитной сферы: Аня Ниестат, которая ранее занимала должность Директора по исследованиям в Amnesty International, а также Альгирдас Липстас, который создавал сети центров поддержки независимых медиа в Юго-Восточной Европе на средства фонда «Открытое Общество»* Джорджа Сороса (запрещена территории РФ).

В списке также фигурирует некий Джон Касперс – бизнесмен, в ноябре прошлого года вошедший в ТОП-38 нидерландских миллиардеров.

Особого внимания достойно то, что в Консультативный совет группы «независимых» расследователей вошел известный американский политолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма — старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэндфорде. Это один из ведущих экспертов в вопросах глобализации либеральной демократии, автор книги «Конец истории и последний человек» о том, что демократия эта непременно охватит весь мир.

Ранее он также руководил программой международного развития в Школе перспективных исследований Университета Джонса Хопкинса. В «Атлантическом совете» (организация запрещена на территории РФ) Фукуяма рассуждает о «путинизме» и «имперских амбициях России», а в эфире «Эхо Москвы» — о том, как Россия угнетает соседние страны и мешают им отказаться от советского прошлого.

Это один из ведущих экспертов в вопросах глобализации либеральной демократии и автор книги «Конец истории и последний человек» о том, как демократия эта непременно охватит весь мир.

Таким образом, Консультативный совет Bellingcat теперь объединяет лиц не только с широким спектром знаний в области технологий, журналистики и прав человека, но и с внушительным опытом работы на антироссийском фронте, у которых «независимым» расследователям будет, чему научиться.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / Пара поделилась в TikTok, как приготовила спагетти. Способ вызвал бурю эмоций у пользователей Сети

20.07 / Сказка о страшном ковиде и кремлевской вакцине

07.06 / Матильда Шнурова, Виктория Шелягова и другие гости ужина Константина Богомолова

11.10 / В мире: Латвийские репрессии против русских пенсионеров требуют ответа

12.10 / Мнение: Грузия станет следующей жертвой Турции на Кавказе

18.02 / Видеоигры могут быть полезны для психологического состояния

02.01 / Мнение: Дисклеймер. Мат и евреи

26.01 / Рогозин: Россия создаст свою окололунную станцию с посольством и храмом

24.12 / ХОЧЕТ ЛИ КИТАЙ ПРАВИТЬ МИРОМ?

06.08 / При пожаре под Москвой погибли люди

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика