Скандалы: Консультировать Bellingcat будет американский русофоб

Расследовательская организация, публикующая антироссийские материалы, объявила о расширении своего Международного консультативного совета

К команде присоединились колумбийская журналистка Мария Тереза Рондерос из Global Investigative Journalism Network и основатель популярного малазийского новостного онлайн-портала Премеш Чандран.

Ряды советников расследователей-русофобов пополнили и представители правозащитной сферы: Аня Ниестат, которая ранее занимала должность Директора по исследованиям в Amnesty International, а также Альгирдас Липстас, который создавал сети центров поддержки независимых медиа в Юго-Восточной Европе на средства фонда «Открытое Общество»* Джорджа Сороса (запрещена территории РФ).

В списке также фигурирует некий Джон Касперс – бизнесмен, в ноябре прошлого года вошедший в ТОП-38 нидерландских миллиардеров.

Особого внимания достойно то, что в Консультативный совет группы «независимых» расследователей вошел известный американский политолог японского происхождения Фрэнсис Фукуяма — старший научный сотрудник Центра по вопросам демократии, развития и верховенства права в Стэндфорде. Это один из ведущих экспертов в вопросах глобализации либеральной демократии, автор книги «Конец истории и последний человек» о том, что демократия эта непременно охватит весь мир.

Ранее он также руководил программой международного развития в Школе перспективных исследований Университета Джонса Хопкинса. В «Атлантическом совете» (организация запрещена на территории РФ) Фукуяма рассуждает о «путинизме» и «имперских амбициях России», а в эфире «Эхо Москвы» — о том, как Россия угнетает соседние страны и мешают им отказаться от советского прошлого.

Это один из ведущих экспертов в вопросах глобализации либеральной демократии и автор книги «Конец истории и последний человек» о том, как демократия эта непременно охватит весь мир.

Таким образом, Консультативный совет Bellingcat теперь объединяет лиц не только с широким спектром знаний в области технологий, журналистики и прав человека, но и с внушительным опытом работы на антироссийском фронте, у которых «независимым» расследователям будет, чему научиться.