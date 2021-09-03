«Единая Россия» наберет мандаты

По итогам выборов в государственную думу 19 сентября «Единая Россия» наберет по партспискам от 40% до 45% голосов и получит в сумме от 293 до 305 мандатов (вместо нынешних 343), считают участники круглого стола «Кульминация избирательной кампании-2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов».

В новую госдуму, по их мнению, снова пройдут только четыре партии, но коммунисты могут занять в ней в полтора раза больше мест, чем у них было в седьмом созыве.

В начале обсуждения данные свежего социологического опроса привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов. Согласно этому исследованию (31 августа — 1 сентября 2021 года, инициативный всероссийский опрос 1 тысяч россиян методом телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%), о твердой уверенности принять участие в выборах заявили 51% респондентов.

Партийные предпочтения электорально активных россиян (то есть тех, кто «точно» или «скорее» придет на участки) распределились следующим образом:

— за «Единую Россию» (ЕР) намерены голосовать 34%,

— за КПРФ — 18%,

— за ЛДПР — 10%,

— за партию «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 7%.

Среди десяти непарламентских партий лидируют, но не дотягивают до проходного пятипроцентного барьера Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Новые люди» (по 2,8%). При этом от числа всех опрошенных за ЕР отдали голоса только 29%, за КПРФ — 16%, за ЛДПР — 8% и за СРЗП — 7%.

По мнению Мамонова, 16% россиян, которые собираются голосовать, но затруднились с выбором конкретной партии, скорее всего, на выборах усилят парламентские партии, и тогда результат ЕР приблизится к 40% голосов, а КПРФ — к 20%.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, работающий с единороссами, сообщил, что партия власти рассчитывает на результат 45% голосов по партспискам. По его оценке, кандидаты ЕР победят в 186–198 из 225 одномандатных округов, КПРФ — в 13–17, СРЗП — в семи—девяти, а ЛДПР выиграет не более трех округов. Всего же, полагает эксперт, единороссы получат в Госдуме восьмого созыва от 293 до 305 из 450 мандатов, КПРФ — от 64 до 68, ЛДПР — от 43 до 46, СРЗП — от 31 до 33. Напомним, по итогам предыдущих думских выборов 2016 года ЕР получила в сумме 343 мандата, коммунисты — 42, ЛДПР — 39 и «Справедливая Россия» — 23. Еще до старта кампании-2021 лидеры ЕР заявляли, что ставят целью сохранение в новой Госдуме конституционного большинства (не менее 300 мест).

В конце августа ВЦИОМ фиксировал рейтинг ЕР на уровне 26,4%, а у КПРФ — 17,2%. Скачок популярности коммунистов директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин объяснил усталостью россиян от антиковидных мер. А с уходом темы Covid-19 из повестки КПРФ, наоборот, теряет голоса, отметил Михаил Мамонов.

Ранее на этой неделе свой прогноз представил комитет по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью. Опрошенные им эксперты считают, что с вероятностью 100% в парламент пройдут ЕР, КПРФ и ЛДПР, при этом единороссы выиграют выборы в 188 одномандатных округах, что «почти гарантирует сохранение ведущих позиций партии власти даже при 40% голосов по партийному списку».

При этом, не участвовавший в круглом столе политолог Алексей Макаркин считает, что сложно прогнозировать результаты этих выборов из-за введения трехдневного и электронного голосования, хотя, скорее всего, эти факторы сыграют в пользу партии власти.

Участие президента Владимира Путина в кампании ЕР переломило негативный тренд в рейтингах партии, однако крупные информационные поводы, которые могли бы прибавить ей еще процентов, уже отыграны, говорит эксперт. Главная проблема ЕР, по его мнению,— это высокая планка, взятая единороссами на выборах 2016 года, когда еще сохранялся крымский консенсус, и повторить этот результат сейчас сложно. Для КПРФ же прошлые выборы были неудачными, так как ЕР перехватила ее патриотическую повестку, а сейчас коммунисты «собирают разные протестные сегменты», считает Макаркин.

По мнению несистемной оппозиции, Кремль старательно выжигает политическое поле России так, как будто на голосовании 19 сентября решается судьба страны и лично Владимира Путина. При этом понятно, что рост числа недовольных режимом, видный по рейтингам, никуда не денется.

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