«Давай поженимся» и как изменился офисный образ после удаленки

Большинству мужчин нравится, когда женщины делают первый шаг при знакомстве или первыми предлагают романтически отношения.

Но когда дело доходит до ЗАГСа, предложение руки и сердца от женщины приветствует лишь 1 из 3 мужчин.

Инициативу женщины при знакомстве с мужчиной и в начале романтических отношений положительно оценивают 38 и 37% ярославцев соответственно. А вот к ситуации, когда женщина делает мужчине предложение вступить в брак, позитивно относится уже меньшее число жителей в Ярославле — 24%.

Большинство мужчин в городе приветствует женскую инициативу при знакомстве и в начале отношений (52 и 53% соответственно), а предложение взять в жены — лишь 33%. Женщины в Ярославле же в 2 раза реже мужчин положительно оценивают все описанные ситуации, большинство представительниц прекрасной половины человечества относится к подобному спокойно-нейтрально.

Чем старше горожане, тем большее число положительных отзывов они оставили о женской инициативе в начале отношений и даже при вступлении в брак. А позитивных оценок женской инициативы при знакомстве примерно поровну среди респондентов разных возрастов.

При этом, опрос среди 2 977 жителей разных регионов России показал, что отмена пандемийных ограничений и постепенный возврат к офисной работе заставили россиян обратить особое внимание на свой внешний вид.

Так, четверть (26%) офисных сотрудников признались, что в последнее время выбирают одежду на работу с особой тщательностью и заранее решают, как будут выглядеть. Причем, женщины заявляли об этом в 2 раза чаще мужчин. Чаще всего это касалось жителей Москвы и Уральского региона.

Данные Lamoda подтверждают эту тенденцию. За последние две недели женщины стали чаще покупать пиджаки (+75%), туфли (+50%), рубашки (+40%), а также больше внимания уделять бьюти-категории — вырос спрос на румяна (+16%), хайлайтер (+15%) и парфюмерную воду (+11%). Мужчины также стали тщательнее ухаживать за собой: в 8 раз вырос спрос на гель для укладки волос и в 4,3 раза — на крем для бритья. Спрос на мужские пиджаки при этом вырос на 60%, а на галстуки — на 47%.

«Удаленка» в период пандемии отразилась и на выборе одежды на работу. Около трети (27%) опрошенных признались, что отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины все чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины — повседневную одежду (12%). Спрос на джинсы на Lamoda вырос и у мужчин, и у женщин (+59% и +64% соответственно).

Чем старше человек, тем чаще он предпочитает деловой стиль на работе. Более половины опрошенных от 45 лет соблюдают деловой стиль. Молодые людям до 34 лет чаще свойственен smart casual.

В целом, на обновление офисного гардероба большинство россиян тратят в среднем до 10 тысяч рублей (57%). Наибольшим бюджетом (в среднем до 15 тысяч рублей) распоряжаются мужчины в возрасте от 45 до 55 лет. Особенно это актуально для жителей Москвы. Каждый десятый житель столицы признался, что готов потратить на одежду и обувь в офис более 25 тысяч рублей.

По данным Lamoda, для образа в офис россияне обычно отдают предпочтение сдержанным цветам. Пиджаки покупают преимущественно синие, серые и черные. Рубашки выбирают белые и голубые, а костюмы — черные или синие. В обуви и женщины, и мужчины отдают свой выбор черным, бежевым и коричневым цветам. Иногда женщины разбавляют офисный образ красной обувью, а мужчины фиолетовыми рубашками и костюмами цвета хаки.

По данным hh.ru, 77% опрошенных россиян из числа вышедших в офис или работающих в гибридном режиме работают в офисе 5 дней в неделю (17% посещают офис от 1 до 4 раз в неделю, 6% приходят в офис время от времени), и свыше чем у половины опрошенных есть дресс-код (57%). При этом, только пятой части сотрудников необходимо строго его соблюдать (21%). Актуальнее всего строгий дресс-код, по мнению россиян, для сотрудников банков (83%), на государственной службе (71%) и в сфере юриспруденции (64%).

Большинство опрошенных уверены, что дресс-код необходим (70%). При этом, среди мужчин больше тех, кто его отрицает (32% против 27% у женщин). Специально для видеозвонков мужчины тоже чаще не хотят одеваться в деловую одежду (36% у мужчин против 30% у женщин). Большинство соблюдают деловой дресс-код только во время рабочих созвонов и совещаний (44%). Следовать этому правилу в остальное время готовы всего 4% опрошенных.

Более половины опрошенных признались, что приняли бы на работу человека, который одет в домашней или спортивной одежде (64%). Но для 41% важно, что он или она выглядел опрятно. Причем мужчины спокойнее относятся к соискателям в спортивной одежде — среди них положительно ответили 69% (против 60% женщин).