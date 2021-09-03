Духовка на третьем месте: три места на кухне, которые большинство людей постоянно забывают почистить (а это обязательно нужно делать)

Кухня – место, бесспорно, достаточно сложное для уборки. Во-первых, уборка здесь затруднена из-за большого количество предметов. Во-вторых, на кухне всегда много сложных загрязнений, которые потребуют серьезных усилий. Поэтому часто уборка кухни откладывается до лучших времен.

Данные исследований

По данным проведенного в 2021 году исследования от компании Cinch Home Services, 20 % американцев никогда не чистят свою посудомоечную машину. Примерно треть от всей массы опрошенных сообщили, что делают это очень редко, а еще 26 % заявили, что проводят чистку посудомойки реже, чем это требуется на самом деле.

Рейтинг самых редко очищаемых бытовых приборов на кухне

Среди электроприборов, находящихся на кухне, самыми редко очищаемыми являются:

посудомоечная машина;холодильник;духовка.

На самом деле это достаточно тревожные данные.

Так, посудомоечная машина, лишенная должного ухода и очистки, может стать источником серьезной бактериальной угрозы.

Согласно данным 2019 года, в немытых посудомойках были выявлены около 632 видов бактерий. Для людей с ослабленным иммунитетом это станет серьезной угрозой.

На втором месте среди самых запущенных электроприборов стоит холодильник.

Среди прошедших опрос 2021 года респондентов 15 % отметили, что холодильник они убирают очень редко, считая, что низкие температуры защищают его от бактериальной угрозы. На самом деле температура в холодильнике недостаточно низкая, чтобы бактерии в нем погибали, а влажная атмосфера создает благоприятную среду для их активного размножения.

На третьем месте по непопулярности уборки находится духовой шкаф.

По сложности очистки это, наверное, самый известный электроприбор. Пригоревший жир требует значительных усилий для удаления. При этом по данным того же опроса стало известно:

8 % опрошенных никогда не чистят свою духовку;25 % чистят ее лишь раз в год;и лишь 8 % делают это регулярно.