Привлекаем удачу и счастье с помощью маникюра: какие пальцы следует выделить, согласно фэншуй

Благодаря красивому маникюру можно сделать свой образ более привлекательным, эффектным и стильным. Также, согласно фэншуй, правильно подобранные варианты ногтевого покрытия помогут привлечь в жизнь счастье и удачу. Вот какой маникюр стоит выбрать, чтобы в жизни все было хорошо.

Где лучше всего делать маникюр

В последнее время маникюр по фэншуй начал пользоваться огромной популярностью. Грамотно подобранные тона, а также пальцы для нанесения покрытия помогут избавиться от плохого самочувствия и негатива. Также важно место выполнения маникюра.

Если делать его на работе, то можно достичь финансового благополучия и стабильности в карьере. Если на кухне, то это поможет привлечь богатство.

Если не делать маникюр на кухне, то стоит его делать в спальне. Это поможет избавиться от негатива и плохого самочувствия. Чтобы улучшить здоровье и предотвратить возникновение инфекционных заболеваний, нужно делать маникюр в гостиной или на кухне.

Значение пальцев по фэншуй

При выполнении маникюра очень важно уделять достаточно внимания пальцам. Именно благодаря правильно сделанному выбору можно избежать неудач и плохого настроения.

Большой палец на правой руке помогает добавить ума, а это значит, что нужно накрасить его определенным цветом, чтобы привлечь стабильность и удачу. На левой руке он означает безразличие.

Указательный палец на левой руке символизирует риск. На правой – недовольство людей всем вокруг. Средний палец на левой руке является символом страсти и чувствительности. На правой руке это символ раздражительности и неудовлетворенности.

На безымянном пальце часто носят обручальное кольцо. Если выделить два мизинца, то люди будут притягиваться. Мизинец на левой руке означает притворство.

Как выбрать цвет лака по стихии

Каждый элемент стихии имеет свои определенные оттенки, которые благоприятно влияют на их носителя. Зная свою стихию, можно подобрать идеальные для себя тона.

Для Огня отлично подойдут все насыщенные оттенки в диапазоне от желтого до бордового. Стоит отдать преимущество винному или красному. Дополнительные тона стоит наносить при помощи стемпинга или слайдера. Можно использовать стразы.

Для Дерева хорошо подойдут спокойные коричневые или бежевые тона. Идеальным вариантом будет вся палитра зеленого или черного. Эти цвета дарят успех в делах и помогают обрести душевное спокойствие.

Для Воды хорошо подходят морские оттенки, белый и черный цвет. Отличным решением станут различные втирки.

Для Металла хорошо подойдет серый, белый и различные металлики. Они привлекут денежные средства. Привлечь взаимопонимание и успех помогут все желтые, коричневые и черные тона. Интересным дополнением станут золотая или металлическая втирка, отпечатки фольги с мазками, стразы.

Для Земли идеальным вариантом будет натуральный бежевый оттенок или бурый цвет. Чтобы добавить образу спокойствия, стоит выбрать желтые и коричневые цвета.

Маникюр по форме ногтей

Лучшим вариантом станут закругленные и не слишком длинные ногти. Острые углы способны уничтожить всю положительную энергетику, а из-за длинной ногтевой пластины вся энергия теряется.