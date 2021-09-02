Трое сыновей от трех разных женщин: как сложились судьбы наследников Валерия Золотухина

У гениального русского актера Валерия Золотухина, как в старой сказке, родились три сына. Каждая из трех женщин, которые в разное время жили вместе с Валерием, подарила ему по наследнику. Как сложились судьбы этих троих уже взрослых мужчин, мы вам и поведаем в этой статье. Часто дети, появившиеся на свет в семье артистов, склонны выбирать и для себя творческую стезю. Однако в нашей истории все вышло не совсем по канонам.

Первенец – Денис

Когда Денису исполнилось 10 лет, между его мамой, актрисой Ниной Шацкой, и отцом, Валерием Золотухиным, уже накопилось большое количество напряжения и обид.

Каждый из них в тот период жизни имел роман на стороне и мечтал об освобождении от ненавистных супружеских уз. Однако для Дениса их развод оказался полной неожиданностью. Мальчик долгое время очень переживал и пытался отговорить своих родителей от расставания. Спустя какое-то время Нина вновь вышла замуж. Отчимом Дениса стал Леонид Филатов, который прожил с Шацкой всю жизнь. Мужчине быстро удалось установить со своим пасынком доверительные, дружеские отношения.

Хотя мама этого не одобряла, с самого раннего детства Денис мечтал о том, что он станет актером. После школы юношу не стали «отмазывать», поэтому он честно отслужил два года в армии. После этого Филатов уговорил Дениса поступить на режиссерский факультет. Однако уже на первом курсе высшего учебного заведения парень понял, что жаждет посвятить свою жизнь богослужению.

Не обращая внимания на протесты родни, Денис Золотухин решился на поступление в духовную семинарию. Гордый парень не просил у своих родных денег и на жизнь зарабатывал как умел. Он брался за любую работу, даже не самую престижную: будь то работник поезда, водитель трамвая или продавец орешков. Сейчас Денис является многодетным отцом шестерых детей. Он исполнил свою мечту и трудится клириком в одном из сел Подмосковья. Особого финансового успеха мужчина не добился, но он счастлив и от того, что имеет.

Средний сын – Сергей

Сергей был одаренным человеком, но его жизнь сложилась весьма трагически и рано оборвалась. Возможно, из-за того, что его мама, Тамара Гусева, была известной скрипачкой, у мальчика с детства была склонность к музыке.

Сергей одинаково талантливо играл на различных музыкальных инструментах: гитара, фортепиано, барабанная установка.

Он мог музицировать часами, совершенно забывая об отдыхе. В конце концов пришел день, когда из-за этого Сергея положили в клинику с диагнозом «нервное истощение». Большую известность музыкант получил за свою работу барабанщиком в рок-группе «Мертвые дельфины».

Парень страдал депрессией и несколько раз пытался добровольно уйти из жизни. Очередная такая попытка стоила двадцатисемилетнему Сергею жизни. Валерий Золотухин очень сильно переживал смерть своего сына.

Младший сын – Иван

Младшего ребенка Золотухину родила актриса Ирина Линдт.

Ваня – единственный ребенок Валерия, который выбрал путь актера и даже уже снялся в нескольких фильмах.

Сейчас Иван работает в театральном центре своего отца под названием «Премьера». Парень похож на Валерия и внешностью, и манерами, и характером.

Он был его любимцем и много времени проводил за кулисами, сопровождая папу на работе. Также он увлекается спортом, пением и танцами.