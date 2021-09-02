Он может навредить почве: как избавиться от полевого вьюнка на даче

Березка относится к такому виду сорняков, от которых очень сложно избавиться на участке. Но сделать это все-таки можно. Для того чтобы вьюнок больше не появлялся на огороде, придется хорошо постараться.

Чем опасна березка

Как и другие сорняки, березка забирает из почвы те питательные вещества, которые необходимы для полноценного развития культурных растений. К примеру, вьюнок вытягивает из земли очень большое количество азота. При недостатке же этого вещества в почве огородные культуры плохо набирают зеленую массу. А это в свою очередь крайне негативно сказывается на урожайности.

И конечно же, очень опасна березка тем, что опутывает стебли, побеги и листья огородных растений. Заплетание этим сорняком приводит к полеганию культур и отмиранию их зеленых частей. Богатого урожая от таких растений в последующем дождаться, конечно, будет невозможно.

Как бороться с березкой на участке: прополка

Самым действенным способом борьбы с вьюнком на участке является, конечно же, тщательная прополка. Удалять этот сорняк с грядок следует периодически. Как только вы заметили появившиеся ростки березки, их нужно сразу повыдергивать.

Как и от других сорняков на огороде, от березки может помочь мульчирование. Поверхность грядок можно закрыть, к примеру, опилками, соломой, хорошо перепревшим навозом или компостом.

Посадка сидератов

Также в целях борьбы с березкой на загородном участке можно использовать сидераты. В качестве сидератов в данном случае просто отлично подходят рапс, горчица, костра. Все эти культуры образуют в верхнем слое почвы очень густую сетку из корней. Эта сетка в последующем создает множество проблем прорастающим росткам березки и других сорных растений.

Подсолнечник

Помимо сидератов, угнетать березку на участке могут и другие растения. К примеру, не дают пустить ростки вьюнку полевому подсолнечник и кукуруза. Если ваш участок «атаковала» березка, обязательно посадите в некоторых его местах эти два растения.

Кислотность почвы

Известно, что березка в особенности хорошо растет на кислых почвах. Если в саду много вьюнка, значит, скорее всего, рН земли здесь равен или меньше 7. Такая почва, помимо всего прочего, не слишком хорошо подходит для выращивания большинства огородных культур.

Поэтому при засилии березки почву на даче осенью обязательно нужно раскислить. Для раскисления можно использовать известь, мел, золу, доломитовую муку. Известку, к примеру, при раскислении почвы обычно вносят в землю в количестве 0,3 кг на 1 м2. Мела используют немного больше. Для него показатель составляет 0,4 кг на 1 м2.