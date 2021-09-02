Скандалы: Вадиму Варшавскому не зачли чужую ссуду

Экс-депутату Госдумы грозит восемь с половиной лет за историю с кредитом банка Петрокоммерц, в которой его могли подставить

Восемь с половиной лет заключения в колонии общего режима запросила прокуратура для бывшего депутата Госдумы и совладельца ОАО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ) Вадима Варшавского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он в 2012 году похитил у банка «Петрокоммерц» 2,8 млрд руб. кредитных средств, выданных на развитие ЗМЗ. Адвокаты в ходе прений в Замоскворецком суде Москвы настаивали на непричастности подзащитного к хищению. По их мнению, он лишь выступил поручителем по кредиту.

Выступая в прениях, государственный обвинитель напомнил, что договор о выдаче банком ЗАО «Петрокоммерц» кредита и ЗМЗ был заключен в июне 2012 года. Подписан он был менеджером УК «Мечел-сталь», ныне покойным Иваном Нищадимым, а поручителем выступил совладелец ЗМЗ Вадим Варшавский. На тот момент завод находился в плохом финансовом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение. Согласно же договору, кредит в 2,8 млрд руб. должен был быть погашен в марте 2018 года, а до августа 2012 года «Петрокоммерц» обязался перечислить на счет ЗМЗ всю ссуду.

Обвинение считает, что поступившие на счет завода средства сразу же ушли в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). Затем деньги растворились на счетах других офшорных компаний.

Опираясь на выводы следствия, прокурор потребовал признать господина Варшавского виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и приговорить к восьми с половиной годам в колонии общего режима. Защита была категорически не согласна с этим.

По данным “Ъ”, адвокаты указали на то, что ранее была установлена аффилированная связь между банком и кипрской Masterking Trading Limited.



В определении Верховного суда от 6 ноября 2014 года было сказано, что в день заключения спорного договора должник перечислил 2,8 млрд руб. ООО «Металлург-траст», а последнее направило средства в офшор, аффилированный с банком. При этом для проведения данных расчетов должник и «Металлург-траст» использовали открытые за несколько дней до спорных платежей в банке расчетные счета, которые «в дальнейшей хозяйственной деятельности ими не использовались». В результате, отмечается определением, «банк осуществил формальную реструктуризацию своего низколиквидного актива и получил с него проценты». При этом, заявляли защитники, все выданные «Петрокоммерцем» средства прошли через счета трех компаний всего за один день.

В подтверждение своей позиции адвокаты ссылались на решения арбитражных и гражданских судов Челябинска и Москвы, свидетельствующие о том, что деньги из «Петрокоммерца» якобы вообще никуда не уходили. А вся последующая переписка между сторонами, по их версии, носила чисто формальный характер.

Пытаясь убедить суд в невиновности Вадима Варшавского, адвокаты указывали и на то, что договор поручительства, заключенный их клиентом, уже признан арбитражным судом недействительным. С учетом же того, что кредитные средства были возвращены «Петрокоммерцу» (в 2016 году с рядом других банков был интегрирован в банк «Открытие»), отмечали защитники, подсудимого нельзя признать виновным в мошенничестве. Примет ли данную позицию суд, станет ясно 8 сентября, когда назначено оглашение приговора или иного судебного решения.

При этом стоит отметить, что в декабре 2019 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону признал господина Варшавского виновным в уклонении от уплаты налогов почти на 500 млн руб. в бытность его гендиректором ООО РЭМЗ. Он был приговорен к трем с половиной годам колонии строгого режима.

Алексей Соковнин