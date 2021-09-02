Веймаранер и другие: 10 пород собак, у которых встречается редкий зеленый цвет глаз

Зеленые глаза редко встречаются среди людей. То же самое можно сказать и о собаках. У этих питомцев зеленый цвет глаз обусловлен фактором Мерля, геном, который производит эумеланин. Вещество придает радужной оболочке коричневый оттенок. Голубой, янтарный или изумрудный цвет объясняется низкой концентрацией эумеланина. У каких пород собак бывают зеленые глаза?

Американский питбультерьер

Многие считают, что у представителей породы глаза могут быть только зелеными.

Однако среди них встречаются питомцы с голубым, ореховым и коричневым цветом радужки. Оттенок меха американских питбультерьеров тоже отличается разнообразием. Их шерсть может иметь белую, черную или коричневую расцветку.

Бордер-колли

Эти животные первоначально использовались для выпаса скота. Бордер-колли – одна из немногих пород собак, среди которых встречается гетерохромия (генетическая особенность, связанная с разным оттенком радужки).

Например, один глаз у животного может быть голубым, а другой – зеленым или карим.

Веймаранер

Порода была выведена на территории Германии. Собаки использовались в качестве охотничьих животных и могли справляться с крупной добычей, например, оленями или медведями. Сейчас эти создания известны скорее не охотничьим инстинктом, а добродушным характером, красивым серебристым мехом и очаровательными зелеными глазами.

Австралийская пастушья собака

Порода предназначалась для выпаса скота. Такие животные отличаются преданным характером, они добродушны, сообразительны и терпеливы.

Как и бордер-колли, некоторые представители породы рождаются с гетерохромией. Среди австралийских пастушьих собак встречаются особи, у которых один глаз имеет зеленый оттенок, а другой окрашен в желтый, коричневый или голубой цвет.

Лабрадор-ретривер

У чистокровных представителей породы желтые, черные или карие глаза. Но собаки-метисы часто рождаются с ореховым или зеленым оттенком радужки.

Лабрадор-ретривер – одна из популярных пород. Она заслужила хорошую репутацию благодаря добродушному характеру. Кроме того, эти собаки покладисты, прекрасно поддаются дрессировке.

Такса

Порода была выведена специально для охоты на барсуков. Этим объясняются особенности строения тела таксы. Шерсть и глаза таких животных могут иметь разные оттенки. Среди представителей породы встречаются особи с зеленым цветом радужки.

Немецкий дог

Для этой породы характерны карие глаза. Но среди особей с пятнистым окрасом встречаются обладатели зеленого оттенка радужки.

Сибирский хаски

Обычно у таких собак пронзительные, светло-голубые глаза. Но среди сибирских хаски встречаются особи с зеленым оттенком радужки. И даже питомцы с гетерохромией. В этом случае один глаз у хаски голубой, а другой – зеленый. Порода была выведена в Сибири. Благодаря густому, длинному меху эти собаки устойчивы к суровому климату. К тому же они хорошо переносят интенсивные физические нагрузки.

Английский спрингер-спаниель

Это одна из разновидностей охотничьих собак. Представители породы обладают добродушным, жизнерадостным характером. Обычно у английских спрингер-спаниелей карие глаза. Но среди них встречаются животные с зеленым оттенком радужки.

Чихуахуа

Шерсть этих миниатюрных собак может имет различные оттенки.

То же самое касается и цвета глаз животных. Среди таких питомцев можно встретить особей с разным оттенком радужки, от черного до зеленого.

Все породы собак по-своему красивы. Но редкий зеленый оттенок глаз придает внешности животных особое очарование.