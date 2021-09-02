Всегда удачная покупка: трендовые джинсовые куртки осени (новые тенденции и фасоны сезона)

Осенний сезон 2021 сложно представить без джинсовой куртки. Этот предмет гардероба подходит для создания спортивных, кэжуальных и даже классических образов. Актуальны джинсовые тотал-луки, а также деним необычных расцветок. В этой статье мы расскажем, какие джинсовые куртки будут в моде этой осенью. Приготовьтесь к вышивке, камушкам и оверсайзу.

С рисунками

Стильно смотрятся джинсовые куртки с рисунками. Они разбавят даже самый базовый образ. Не бойтесь крупных рисунков на всю спину, как показано на главном фото.

Такая джинсовка – показатель вашего индивидуального стиля.

Классический крой

Осенью 2021 года в тренде джинсовки классического кроя. Такая модель не усложнена дырками, потертостями, вышивкой и прочими декоративными элементами. Она очень практична, сочетается как с однотонными, так и с принтованными вещами.

Носить классическую джинсовую куртку можно с платьями длины мини, брюками и джинсами. Также в качестве низа подойдет как облегающая, так и пышная юбка.

Вышивка и надписи

В моду возвращается вышитый деним. Джинсовки с яркой вышивкой можно носить с джинсами или классическими брюками. Красиво смотрится вышивка с флористическими и фантазийными мотивами.

Приветствуются и модели с лаконичными надписями.

Оверсайз

В тренде остаются джинсовки свободного кроя со спущенными плечами. Несмотря на то что джинсовка оверсайз кажется довольно простым предметом гардероба, составление стильного образа потребует от вас некоторых усилий.

Так, осенью 2021 актуальны сочетания свободной джинсовки и облегающей футболки (топа, майки). Хорошо комбинируется джинсовая куртка оверсайз и с приталенными платьями.

Укороченный фасон

Модными осенью 2021 являются и укороченные джинсовки. Дополнительно они могут быть украшены бахромой, необработанным краем, сужающимся рукавом. Актуальны модели, визуально напоминающие куртку-косуху.

Осенью стоит комбинировать укороченную джинсовку с одеждой на высокой посадке: брюками, шортами, юбками. Под короткую джинсовую куртку можно надеть теплую водолазку или джемпер.

С камнями и бусинами

Несмотря на то что в последнее время мода тяготеет к минимализму, полностью отказаться от декора дизайнеры не могут. Если вам нравится гламурный стиль, выбирайте джинсовку с отделкой из камушков и бусин.

Актуальные этой осенью модели имеют отделку на плечах. Стильно смотрится комбинация крупных и более мелких камушков.

Хороши и джинсовые куртки, расшитые бусинами. Однако помните, что в нынешнем сезоне декор имеет место, но его не должно быть чересчур много.

Если у вас есть джинсовая куртка с контрастными вставками, потертостями и дырками, можете ее смело носить этой осенью – она снова в тренде. Однако потертостей, как и камушков с бусинами, не должно быть слишком много.

Разные цвета

Осенью 2021 популярен не только классический голубой деним, но и другие расцветки, например, розовый, красный, желтый.

Если вы тяготеете к более спокойной гамме, присмотритесь к белым, серым, выбеленным и насыщенно-синим джинсовкам.

Джинсовку нестандартного цвета можно сочетать с базовыми вещами, например, черными юбками и брюками. Интересно смотрится и тотал-лук из денима, когда джинсовая куртка комбинируется с джинсами.