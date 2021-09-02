Мешковатые джинсы будут на пике популярности осенью: с каким верхом носить штаны в сезон

В прошлом году из-за пандемии коронавируса и принудительной самоизоляции мешковатые джинсы доминировали в коллекциях на подиумах. В результате они прочно обосновались в гардеробах многих знаменитостей и моделей.

Благодаря таким модным тенденциям скинни отошли на второй план. Многие модницы начали отдавать предпочтение более практичным объемным фасонам брюк, в которых можно комфортно чувствовать себя дома.

Однако стоит точно знать, как правильно носить широкие джинсы, чтобы выглядеть стильно и красиво. С помощью таких брюк можно легко создавать образы, выполненные в уличном стиле. Вот несколько интересных и красивых вариантов составления привлекательного лука.

Широкие джинсы и свободный пиджак

Черная футболка и блейзер оверсайз помогут создать стильный, но довольно непринужденный ансамбль.

В качестве обуви стоит отдать предпочтение массивным сандалиям или кроссовкам. Чтобы образ получился еще больше гармоничным, стоит подобрать носки в тон обуви. Такой ансамбль выглядит очень красиво, а также отлично подойдет для неформальных встреч и мероприятий.

Широкие мешковатые джинсы и кожаный длинный тренч

Кожаный плащ является довольно популярным и практически универсальным предметом гардероба.

Именно поэтому, выбирая такую одежду для себя, вы точно не ошибетесь. Это элегантный предмет гардероба, который помогает абсолютно каждому наряду придать невероятный шарм, который так любят истинные ценители французского стиля.

Широкие мешковатые джинсы и рубашка

Красивая, элегантная и грамотно подобранная рубашка помогает несколько уравновесить мешковатые джинсы.

Чтобы образ получился еще более интересным и гармоничным, стоит сочетать такой наряд с укороченным пиджаком или бомбером. Это создаст многослойный образ, который в этом осеннем сезоне находится на пике моды.

Мешковатые широкие джинсы и укороченные топы

Если позволяют фигура и погода, можно обнажить живот, надев изящный топ или оставив расстегнутыми несколько нижних пуговиц кардигана.

Чтобы сделать свой образ более гламурным и подходящим для вечернего выхода, стоит дополнительно надеть обувь на высоком каблуке. Для уличного стиля лучше выбрать кеды.

Свободные мешковатые джинсы и джинсовая куртка

Сочетание вещей из денима смотрится очень гармонично. Это вневременная комбинация, которая помогает сделать образ более заметным.

Дополнить такой наряд можно при помощи топа, ярких украшений и сандалий. Если хочется произвести впечатление, стоит выбирать для себя наиболее светлый оттенок джинсов.

Такие брюки выглядят достаточно просто и непринужденно, так как они отличаются минимальным количеством декора. Именно поэтому в комплекте с ними стоит носить что-то более яркое, чтобы образ получился сбалансированным и запоминающимся.

В свободных джинсах очень удобно, так как они помогают скрыть имеющиеся недостатки фигуры. Правильно обыграв такую одежду, вы всегда будете выглядеть модно и элегантно.

Свободный фасон таких брюк поможет подчеркнуть все самые сильные стороны фигуры.