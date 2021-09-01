Чай, рыба и сладости: секреты красоты японских женщин для молодости и сияния кожи в любом возрасте

Как можно дольше сохранить молодость – мечта многих людей. Для того чтобы осуществить желаемое, мы начинаем искать подходящие диеты, используем косметические средства и активно занимаемся спортом. Однако японцы, похоже, уже давно раскрыли секреты вечной красоты. Эта нация известна тем, что они до самой старости имеют ухоженную и гладкую кожу. Зачастую женщины 35-40 лет из Страны восходящего солнца выглядят лет на 20. Пример тому – японка Масако Мизутани, по которой точно не скажешь, что ей 47 лет и у нее двое взрослых детей.

Другой пример – Нг Юен Фонг. Эту женщину до сих принимают за молодую девушку, хотя ей недавно исполнилось 50 лет.

В данной статье мы расскажем вам про удивительные секреты омоложения кожи, которыми пользуются японки и жительницы соседних азиатских стран. Большинство из этих методов довольно просты и не потребуют от вас особых затрат.

1. Употребляйте больше здоровой пищи

Основу рациона многих японцев составляют блюда с рисом, порцией овощей и сырая рыба. Дело в том, что в сырой пище, которая не была подвержена термической обработке, сохраняются все питательные вещества и витамины. Однако в некоторых странах люди боятся употреблять сырые продукты, опасаясь отравления.

Рис является неотъемлемой частью рациона всех жителей Японии. Это не только сытный продукт, но и необычайно полезный. Он содержит витамины группы В и витамин Е, которые сохраняют упругость и красоту кожи.

Японки не прочь полакомиться и сладким, но предпочитают национальные сладости, такие как моти. Моти представляют собой рисовые пирожные с добавлением фруктов или другой начинки.

2. Налегайте на продукты, богатые питательными веществами

Для того чтобы сохранить кожу молодой и красивой, нужно питать организм изнутри. Вам поможет разнообразная и полноценная диета, в которой присутствуют питательные вещества, необходимые для здоровья кожи.

Регулярно употребляйте овощи и фрукты. Они являются ценным источником витаминов, минералов и клетчатки, которые положительно воздействуют на иммунитет и состояние кожи. Кроме того, овощи и фрукты малокалорийны и подходят для питания, если вы хотите похудеть.

Также в свое меню нужно не забыть добавить мясо птицы, бобовые и молочные продукты. В них содержатся такие незаменимые вещества, как белок, полезные жиры и сложные углеводы, которые важны для хорошего самочувствия.

Еще одним продуктом, который предотвращает старение, являются орехи, такие как миндаль, фундук и фисташки. Неудивительно, что взрослые женщины в Стране восходящего солнца выглядят намного моложе своих лет.

Эксперты отметили, что главным моментом для продления молодости является защита желудочно-кишечного тракта. Для этого требуется ежедневно употреблять до 25 граммов клетчатки. Ее можно найти в цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах.

3. Красное вино

Нг Юен Фонг 50 лет, но выглядит она как 20-летняя девушка. По словам женщины, ей удалось продлить свою молодость благодаря красному вину, которое она пила регулярно. Правда ли это и может ли данный напиток сохранить красоту?

Как утверждают эксперты, в красном виде содержатся антиоксиданты, которые действительно положительно влияют на кожу. Эти антиоксиданты защищают кожу от преждевременного старения, делая ее упругой и эластичной.

Как и во всех аспектах нашей жизни, важно не забывать про умеренность. Два-три бокала вина в неделю – оптимальное количество для красоты и молодости кожи.

4. Пейте зеленый чай

Употребление чая является целой национальной культурой не только в Японии, но и в Китае. Они часто проводят чайные церемонии, где заваривают напиток матча, следуя старинным традициям.

Жители верят, что если каждый день пить зеленый чай, то вы оздоровите свой организм и замедлите старение благодаря содержащимся витаминам и антиоксидантам.

5. Наносите солнцезащитный крем

Солнцезащитный крем – настоящая находка, чтобы уберечь кожу от губительного воздействия солнечных лучей. Известно, что длительное времяпровождение на открытом солнце негативно отражается на здоровье кожи и может вызвать серьезные заболевания.

Японские женщины довольно предусмотрительны и очень внимательно относятся к своей коже. В этой стране принято использовать солнцезащитный крем с детства, чтобы уберечь кожу ребенка от ожогов и воспалений.

6. Бросьте курить

Ни для кого не секрет, что курение сигарет сильно вредит здоровью. Эта привычка может вызвать множество заболеваний, и в первую очередь будут страдать легкие. Кроме того, курение отрицательно воздействует на состояние кожи, меняя ее здоровый цвет на желтый.

Однако нередко встречаются курильщики со стажем, которые обладают чистой кожей, без каких-либо проблем. Возможно, этот человек внимательно относится к своему здоровью, правильно питается и ведет нормальный образ жизни, даже имея такую вредную привычку. Но это не является оправданием для курения. Это все же очень вредно не только для курильщика, но и для людей, которые его окружают.

7. Умывайтесь не менее двух раз в день

Весь день мы подвергаем нашу кожу различным испытаниям. Уличная пыль, грязь и выхлопы от машин особенно вредны и наносят удар по коже. Порой мы не замечаем, когда касаемся немытыми руками лица, тем самым вызывая разные воспаления.

Умывание лица по несколько раз в день должно войти в список ваших ежедневных привычек. Самое подходящее время для очищения лица – утром, когда вы просыпаетесь, и перед сном. По возможности вы также можете умыться среди дня, используя необходимые средства по уходу.

Регулярно поддерживая гигиену, вы сохраните свою кожу чистой и красивой.

8. Поддерживайте кожу увлажненной

Для того чтобы узнать, в порядке ваша кожа или нет, обратите внимание на степень ее увлажненности. Если вы обладаете довольно сухой кожей, то вам могут прийти на помощь качественные увлажняющие кремы, которые нужно наносить каждый день.

Но одного крема недостаточно, так как он действует только снаружи. Многие проблемы поступают из организма. Обязательно пейте воду и употребляйте фрукты с овощами, чтобы кожа была здоровой.

9. Держитесь подальше от стресса

Постоянный стресс является одной из ведущих причин преждевременного старения и плохого состояния кожи. Не позволяйте негативным чувствам захватить вас и отравлять жизнь. Боритесь со стрессом и помните, что вы не одни.

Одним из способов преодоления этого чувства является благодарность. Скажите судьбе “спасибо” за то, что ваша семья или друзья всегда рядом и на них можно положиться. Будьте благодарны, что у вас есть хорошая работа, которая помимо финансов, дает полезный опыт. Вы должны быть счастливы хотя бы потому, что можете наслаждаться утренним солнцем, природой и теплым ветерком.

Второй способ – позитивное мышление. Помните, что все проблемы мимолетны. Из каждой трудной ситуации есть выход. Для того чтобы его найти, нужно успокоиться и собраться с мыслями.

10. Хорошо высыпайтесь

Одно из исследований, проведенных в Токио, продемонстрировало, что если сократить продолжительность сна с 7 до 4 часов в сутки, то это отрицательно повлияет на эндокринную систему.

Ученые доказали, что нехватка сна и постоянная бессонница приводят к хронической усталости и снижению работоспособности. Кроме того, есть риск развития таких заболеваний, как ожирение, диабет и нарушение памяти.

Чтобы избежать этого, японские эксперты рекомендуют спать не менее 7 часов в сутки. Так вы будете чувствовать себя бодрым и полными сил.