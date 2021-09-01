 

Яркие цвета, игривые принты, архитектурные воротники: трендовые водолазки осеннего сезона

01.09.2021, 10:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Водолазка по праву считается одним из базовых предметов гардероба. Кажется, ее дизайн уже нельзя изменить. Но в сезоне осень-зима 2021-2022 дизайнеры представили новые вариации этой базовой вещи. Рассмотрим самые модные водолазки этой осени.

Яркие цвета

Розовый – один из трендовых цветов 2021 года. Дизайнеры не побоялись соединить два оттенка этого цвета в одной водолазке. Дополнить ее могут как черные, так и розовые брюки.

Хороши и монохромные модели ярких расцветок, как показано на главном фото.

Графические принты

Осенью 2021 года в моде принтованные модели. Особенно хороши графические принты, восходящие к трехмерным фигурам.

В этом сезоне дизайнеры, в частности Раф Симонс, Миучча Прада, Стелла Маккартни и Кристиан Юла Нильсен, призывают модниц не бояться ярких принтованных комплектов с графическими и даже анималистическими узорами.

Так, водолазку с узором можно сочетать с принтованным платьем, пальто, кардиганом или юбкой. Актуальны тотал-луки, в которых принты низа и верха совпадают.

Опасаетесь, что комплект будет выглядеть чересчур кричаще? Выбирайте вещи одной цветовой палитры. Так, если на водолазке есть красный цвет, пусть он перекликается с расцветкой пальто или платья с укороченным рукавом.

Платье длины мини на тонких бретелях кажется чересчур открытым? Наденьте под него принтованную водолазку. И снова обращайте внимание на цвета – они должны перекликаться.

Гипнотические принты

Для смелых модниц подойдут модели с мелкими “гипнотическими” принтами.

Особенно хороши модели в черно-белой гамме. Пойдите еще дальше и подберите головной убор с таким же узором. Чтобы лук был стильным, а не аляповатым, надевайте пастельный костюм без узоров.

Яркий и мелкий принт можно “успокоить” базовыми цветами. К примеру, эпатажную оранжевую водолазку можно “погасить” джемпером, юбкой и объемной курткой черного цвета.

Асимметричный крой

Осенью 2021 года водолазки отличаются интересными деталями кроя. Так, в фаворе модели асимметричного силуэта, к примеру, с одним оголенным плечом.

Вы можете составить стильный образ, надев кожаные брюки свободного кроя и дополнив их ботинками на грубой подошве. Не стоит уводить образ в чрезмерную женственность. Лучше добавить брутальные детали.

Архитектурный воротник

В моде фактурные воротники. Они смотрятся как еще одна декоративная деталь и ложатся красивыми складками.

Модели с фактурными воротничками смотрятся очень необычно и подходят для составления как повседневных, так и праздничных образов. Так, отправляясь на вечеринку, объедините водолазку с архитектурным воротником и комбинезон, расшитый пайетками.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Мнение: Этот день настал

07.06 / Кайтинг, сэндбординг и закаты в горах: самые необычные ретриты Объединенных Арабских Эмиратов

30.06 / От коронавируса скончалась 60-летняя актриса Наталья Смирнова

14.09 / В гостях у Эшли Симпсон и Эвана Росса: экскурсия по особняку пары за 4 миллиона долларов

20.08 / Мнение: Почему отравили Навального

21.05 / Юрист Петропольский назвал допустимые варианты вождения после приема спиртного

10.10 / Аркадий Ротенберг построит мост из Армении в Нагорный Карабах

26.08 / Европа не считает Украину своей – политолог Карасев

15.09 / Светлана Бондарчук поделилась своими секретами красоты и рассказала об уколах ботокса

26.05 / Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили гонки на сухопутных яхтах в Шотландии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика