Яркие цвета, игривые принты, архитектурные воротники: трендовые водолазки осеннего сезона

Водолазка по праву считается одним из базовых предметов гардероба. Кажется, ее дизайн уже нельзя изменить. Но в сезоне осень-зима 2021-2022 дизайнеры представили новые вариации этой базовой вещи. Рассмотрим самые модные водолазки этой осени.

Яркие цвета

Розовый – один из трендовых цветов 2021 года. Дизайнеры не побоялись соединить два оттенка этого цвета в одной водолазке. Дополнить ее могут как черные, так и розовые брюки.

Хороши и монохромные модели ярких расцветок, как показано на главном фото.

Графические принты

Осенью 2021 года в моде принтованные модели. Особенно хороши графические принты, восходящие к трехмерным фигурам.

В этом сезоне дизайнеры, в частности Раф Симонс, Миучча Прада, Стелла Маккартни и Кристиан Юла Нильсен, призывают модниц не бояться ярких принтованных комплектов с графическими и даже анималистическими узорами.

Так, водолазку с узором можно сочетать с принтованным платьем, пальто, кардиганом или юбкой. Актуальны тотал-луки, в которых принты низа и верха совпадают.

Опасаетесь, что комплект будет выглядеть чересчур кричаще? Выбирайте вещи одной цветовой палитры. Так, если на водолазке есть красный цвет, пусть он перекликается с расцветкой пальто или платья с укороченным рукавом.

Платье длины мини на тонких бретелях кажется чересчур открытым? Наденьте под него принтованную водолазку. И снова обращайте внимание на цвета – они должны перекликаться.

Гипнотические принты

Для смелых модниц подойдут модели с мелкими “гипнотическими” принтами.

Особенно хороши модели в черно-белой гамме. Пойдите еще дальше и подберите головной убор с таким же узором. Чтобы лук был стильным, а не аляповатым, надевайте пастельный костюм без узоров.

Яркий и мелкий принт можно “успокоить” базовыми цветами. К примеру, эпатажную оранжевую водолазку можно “погасить” джемпером, юбкой и объемной курткой черного цвета.

Асимметричный крой

Осенью 2021 года водолазки отличаются интересными деталями кроя. Так, в фаворе модели асимметричного силуэта, к примеру, с одним оголенным плечом.

Вы можете составить стильный образ, надев кожаные брюки свободного кроя и дополнив их ботинками на грубой подошве. Не стоит уводить образ в чрезмерную женственность. Лучше добавить брутальные детали.

Архитектурный воротник

В моде фактурные воротники. Они смотрятся как еще одна декоративная деталь и ложатся красивыми складками.

Модели с фактурными воротничками смотрятся очень необычно и подходят для составления как повседневных, так и праздничных образов. Так, отправляясь на вечеринку, объедините водолазку с архитектурным воротником и комбинезон, расшитый пайетками.