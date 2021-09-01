Утерянная кинозапись о высадке пришельцев на авиабазе США

Среди всех доказательств существования НЛО и инопланетян, представленных на протяжении многих лет, возможно, самые загадочные и убедительные – это те, которые нам так и не удалось увидеть.

Есть множество случаев предполагаемых потерянных фотографий или видеозаписей, пропавших свидетелей, даже потерянных тел инопланетян, и все это оставляет нас в подвешенном состоянии в предположениях и недоумении насчет того, идет ли речь о реальном доказательстве или это мистификация.

Один из таких случаев случай произошел в 1973 году, когда один малобюджетный голливудский продюсер и его помощник наткнулись на рассказы о существовании некой удивительной кинозаписи, на которой был заснят совершающий посадку инопланетный корабль с экипажем.

Продюсера этого звали Роберт Эменеггер, жил он в Лос-Анджелесе, и все началось с того, что в 1973 году он и его напарник по бизнесу Алан Сэндлер поехали на военную базу Нортон в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния.

Естественно, что перед этим им нужно было получить разрешение на посещение базы и это разрешение выдал им Пол Шартл – глава Отдела специальных расследований. Эменеггер был полон решимости снять на территории базы документальный фильм о передовых исследовательских проектах и ​​технологиях ВВС США (из тех, что не были засекречены, конечно).

Эменеггер и Сэндлер приехали на базу и поначалу занимались именно тем, для чего приехали, снимали разные объекты внутри и снаружи базы и общались с военными инженерами. Но потом разговор каким-то образом перешел на тему НЛО и внезапно Шартл поведал им историю о том, что однажды на другую военную базу с неба прилетел НЛО и совершил посадку.

По его словам, это произошло в 1964 году на базе ВВС Холломан в штате Нью-Мексико. Было 6 часов утра, когда это случилось и для многих солдат это было большой неожиданностью.

Но еще большей неожиданностью стало то, что пришельцы, вышедшие из корабля, буднично прошли к руководству базы и потом некоторое время общались с ними на неуказанную тему так, словно делали это много раз.

Более того, указывалось, что вся эта встреча была для каких-то целей заснята на 16-миллиметровую кинокамеру и позже начальство базы просматривало это запись.

В октябре 1988 года, на одном из телеканалов США вышло интервью с Шартлом, в котором он рассказал о том, что именно было заснято на ту кинопленку:

"Прилетели три летающих объекта в форме диска, один из которых приземлился, а два других улетели. На приземлившемся объекте открылась дверь, из которой появились три существа. Они были размером с человека. У них был странный серый цвет лица и ярко выраженный нос. На них были облегающие комбинезоны и тонкие головные уборы, которые, казалось, были средством связи, а в руках они держали "переводчики". Их глаза имели вертикальные зрачки, как у кошек, нос был четко очерчен, а рты были тонкими и щелевидными, без подбородков. Их встретили командир базы Холломан и другие офицеры ВВС".

Шартл также утверждал, что далее пришельцы прилетали на базу и общались с начальством еще в течение нескольких дней, "припарковывая" на это время свой космический корабль в одном из военных ангаров базы. Также он сказал, что эти существа упомянули, что они наблюдают за еще какой-то инопланетной расой.

Услышав все эти вещи, Эменеггер стал настаивать на получении дополнительной информации, в частности о том, о чем говорили инопланетяне и командир базы, но в ответ получил лишь информацию о том, что эти пришельцы были "врачами, профессионалами своего дела".

Но даже то, что он узнал, было невероятно интригующим, поэтому Эменеггер тут же передумал о плане снять фильм о военных достижениях, а вместо этого решил сделать фильм об этой удивительной истории про пришельцев на военной базе США.

И когда он озвучил эти планы военным, они, к его большому удивлению, согласились показать ему небольшой кусок этой таинственной записи и дали разрешение на использование ее в фильме.

Все это выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой, даже несмотря на то, что они поставили для Эменеггера строгое условие, чтобы его фильм был похож лишь на что-то вроде теории или чего-то гипотетического и чтобы в нем ни в коем случае не уверялось, что все это было на самом деле.

Тем не менее, Эменеггер и Сандлер уехали с базы в приподнятом настроении, изумленные тем, что скоро смогут сами увидеть эти загадочные кадры с пришельцами. Предполагалось, что запись передадут им через несколько дней или недель, но прошла неделя, вторая, месяц, несколько месяцев, и никакой кинопленки Эменеггеру не присылали и не передавали.

Потерявший терпение Эменеггер решил отправиться на авиабазу Райт-Паттерсон и поговорить об этом с одним из своих давних военных контактов – полковником Джорджем Вайнбреннером. Но когда он спросил о том, что случилось с отснятым материалом, Вайнбреннер вдруг начал говорить что-то о секретных советских технологиях и советском истребителе Миг-25, казалось бы, совершенно не по теме, и это было очень странно.

"Черт побери МиГ-25! У Советов много секретов, о которых мы понятия не имеем, нам нужно узнать как можно больше. как можно про МиГи!", – гневался Вайнбреннер.

Но потом он показал Эменеггеру подписанную копию книги Аллена Хайнека "Опыт с НЛО", стоящую на его книжной полке и молча кивнул, взяв ее в руки и передав Эменеггеру.

Позже Эменеггер объяснял все это так, что слова про советский самолет были лишь маскировкой для жучков-прослушки в комнате и что когда Вайнбреннер молча указал ему на книгу, это значило, что кинопленка в самом деле существует, но он не может о ней говорить.

Но это было все, чего смог добиться Эменеггер, потому что желаемой записи он так и не получил. В 1974 году он выпустил документальный фильм "UFO: past, present, future", где рассказал эту историю.

Уже в наше время в сети появилось несколько кадров, которые выдавались как кадры из той самой утерянной кинопленки с приземлением НЛО на базе Холломан. Так это или нет, сказать сложно, потому что эти кадры, по слухам, были взяты из передачи об НЛО с канала TLC и их подлинность, судя по всему, никто не проверял.

Также можно найти информацию о том, что высадка эта на самом деле никогда не происходила, и что все это своего рода городская легенда, основанная на каком-то учебном фильме, который показывали новым офицерам базы Холломан. Но некоторые, из тех, кто якобы видел этот "учебный фильм" своими глазами, уверяли, что для обучающего фильма тех лет он выглядел невероятно реально!

Есть еще теория заговора, утверждающая, что фильм был настоящим и что его показывали офицерам как психологический эксперимент, проверяя их реакцию.