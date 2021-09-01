Как выбрать комбинезон даме 50+ и с чем его носить, чтобы скрыть недостатки фигуры

Комбинезон является одеждой не только для молодых девушек. Эту вещь могут носить и женщины старше 50 лет. Однако чтобы все выглядело красиво, стильно и гармонично, очень важно правильно подобрать комбинезон в зависимости от своего возраста. Вот как правильно выбрать и носить этот наряд, чтобы скрыть недостатки фигуры?

Правила носки

За последние годы этот вариант одежды прошел несколько трансформаций и успел стать стильным и модным для женщин. Некоторые ценят комбинезоны за их удобство, а другие – за универсальность такого наряда.

Прежде чем остановиться на какой-то одной модели, нужно примерить несколько разных вариантов. Грамотно подобранная вещь поможет легко спрятать все проблемные зоны. Чтобы выглядеть красиво, стоит выбирать красивые структурированные комбинезоны вместо бесформенных мешков.

В теплые месяцы рекомендуется обратить внимание на модели, выполненные из легких тканей. Дополнительно можно надеть обувь на плоском ходу, однако нужно избегать шлепанцев и выбирать мюли или сандалии.

Вот некоторые хорошие способы стилизации комбинезонов и способы их ношения для женщин старше 50 лет.

Как стилизовать комбинезон

Подобная вещь включает множество различных элементов. У комбинезона достаточно широкие штанины, стянутые на талии. Он выглядит просто потрясающе и очень стильно.

Эффектно смотрится наряд темно-синего цвета с одним или двумя металлическими акцентами. Чтобы добавить своему образу еще большей притягательности, стоит сочетать наряд с сандалиями, оснащенными ремешками.

Комбинезон с рукавами

Отлично смотрятся комбинезоны с рукавами, а также в них можно чувствовать себя очень комфортно даже без куртки. Благодаря такому наряду можно добиться минималистичного образа.

Кроме того, однотонный нейтральный цвет такого комбинезона выглядит действительно шикарно. Важно правильно выбрать аксессуары. Очень хорошим вариантом являются эффектные серьги. Завершающим штрихом должны стать коричневые туфли. Изделие можно носить как с поясом, так и без него.

Стильный комбинезон на свадьбу

Хорошей альтернативой платью на свадьбу может стать стильный и красивый комбинезон. Он выглядит достаточно ярко и смело. Есть множество стилей наряда, который можно выбрать для торжественного мероприятия. Такая модель делает весь образ более элегантным и утонченным.

Выглядит такой комбинезон просто шикарно. С красивыми украшениями и красной помадой можно создать роскошный внешний вид. Чтобы объединить весь образ, потребуется обувь на каблуках и сумка-ведро.

Повседневный комбинезон

Это самый настоящий тренд, который отлично подойдет для женщин старше 50 лет. Однотонный комбинезон нежного пастельного оттенка с V-образным вырезом без рукавов будто создан для миниатюрных женщин.

Пояс на талии поможет подчеркнуть красивую фигуру. Все что нужно, чтобы дополнить образ, так это просто большие массивные сандалии и красивые серьги.

Выбор обуви

Подобрать обувь к комбинезону не так уж и сложно. Если вы носите этот наряд летом, то лучшим вариантом будут сандалии контрастного цвета. Это также поможет легко подобрать аксессуары, которые будут наиболее уместными.

Если хочется добавить роста, лучше выбирать обувь телесного цвета на каблуках. Эффектно будет выглядеть модель с ремешком на щиколотке.

С длинным кардиганом

Черный комбинезон можно дополнить красивыми аксессуарами для создания вечернего образа. Этот ансамбль отлично подойдет для тех, кто запланировал романтический ужин.

Длинный кардиган красиво сочетается с комбинезоном без рукавов. Лучше всего, если кардиган будет доходить длиной до середины бедра или же немного ниже. Из аксессуаров отлично подойдет простое колье. Чтобы несколько оживить образ, стоить добавить стильную сумочку.

Как правильно подобрать аксессуары

Красивый розовый комбинезон идеально подчеркивает светлые локоны. Нужно обратить внимание на аксессуары с коричневыми оттенками и детали с анималистичным принтом.

Это поможет создать целостный образ. Грамотно подобранные аксессуары выглядят стильно, а также помогут придать уверенности в себе.

Полосатый комбинезон

Это просто идеальный вариант для модных и стильных женщин. Комбинезон с запахом и V-образным вырезом поможет сделать фигуру более стройной.

Полоски помогают вытянуть силуэт, а свободные рукава смотрятся просто фантастически. Если хочется чего-то необычного, стоит добавить эффектные аксессуары.

Нарядные комбинезоны

Шикарный серый комбинезон никогда не подведет, если хочется создать элегантный вечерний образ. Чтобы выглядеть невероятно, стоит добавить красивые аксессуары.

Эффектно будут смотреться балетки или же мюли. Чтобы дополнить внешний вид и сделать его более гламурным, стоит повязать на шею шарфик.