Нескучные идеи маникюра на осень: двухцветные кружочки, нюд и мозаика

Буквально ежедневно появляются новые трендовые идеи дизайнов. В нашей статье мы рассмотрим самые популярные и нескучные варианты нейл-артов. Выбирайте для себя подходящий дизайн маникюра и воплощайте его в жизнь.

Блестящая мозаика

Такой нейл-арт подойдет для тех, кто любит вносить яркие краски в серые будни.

Хэллоуинский минимализм

Самый популярный праздник осени – это, конечно же, Хэллоуин. Если вам нравится данное торжество, то можно сделать себе маникюр, например, с хеллоуинской тыквой.

Маникюр с блестками

Можно сделать осенью стильный маникюр со стразами или же камифубуками. Такой дизайн обязательно привлечет внимание. Дополнить нейл-арт можно росписью или наклейками.

Розовый и золотой

Такое сочетание подойдет для нежных, уточненных девушек. Очень красиво смотрится нейл-арт, где сочетается телесный, золотой и розовый.

Нюд под матовым топом + золото/серебро

Снова в моде матовый нюд. С нейл-артом такого цвета каждая девушка будет великолепно выглядеть. Подобный маникюр подходит даже под офисный лук. Дополнить его можно золотыми или же серебряными элементами.

Двухцветный кружок

Этот минималистичный узор будет хорошо смотреться на ногтях светлых тонов.

Ультратонкий френч

Это новый тренд, который уже успел завоевать популярность у девушек. Благодаря тонкой линии на конце маникюр выглядит очень стильно, нежно и утонченно.

Яркие точки

Если вам кажется, что нюд – это скучно, то дополните нейл-арт яркими и объемными точками.

Креативный френч

Можно сделать френч с необычной линией на конце. Она может быть выполнена ярким или же, наоборот, нежным, нюдовым цветом. Отметим, что ее форма может быть необычной, креативной.

Осенние ноготочки с рисунками

Какой же модный маникюр обойдется без рисунков? Осенью стоит обратить внимание на традиционные принты в виде капель, зверушек, листьев и изображений зонта. Мастера в области нейл-артов предлагают очень много дизайнов на эту тему. Есть те, что подойдут для романтических встреч, а есть те, которые пригодятся и для работы в офисе. Можно дополнить осенний нейл-арт пудрой, сухоцветами или камушками.

Новомодный осенний nail-дизайн с фольгой

Невероятно популярен осенью нейл-арт с фольгой. Данный материал можно использовать в разных вариантах. Это могут быть как полосочки, так и кусочки, оттиски. Такой нейл-арт может быть как повседневным, так и торжественным.

Заключение

В нашей статье мы рассмотрели разные трендовые дизайны на осень. Выбирайте для себя нейл-арт и воплощайте его в жизнь.