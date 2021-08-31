Женщина с высокой женской энергетикой. 5 признаков, которые выделяют ее на фоне остальных

Энергетика женщины подразумевает под собой определенное внутреннее состояние. Это помогает построить гармоничные отношения, создать крепкую семью и быть счастливой. Есть определенные признаки здоровой женской энергетики. Вот некоторые из них.

Любовь к природе

Женщина черпает свою энергию из природных источников. Именно поэтому, энергетически сильная девушка предпочитает проводить достаточно много времени на природе. При этом ей совершенно не нужны новомодные курорты с экскурсиями и пляжами. Самые мощные энергетические источники могут быть в тайге, горах, на берегах озер и рек.

Чтобы восполнить свои энергетические запасы, нужно ходить в походы, забираясь в самые отдаленные места.

Также силы можно черпать благодаря общению с животными. Живые существа чувствуют достаточно сильную положительную энергетику. Именно поэтому, у каждой женщины должны быть в доме живые существа.

Молодость и энергичность

Женщина может обладать практически неиссякаемым источником энергии. С утра и до ночи она что-то обустраивает, создает и придумывает. Высокий уровень работоспособности объясняется способностью черпать энергию из земли и космоса.

Кажется, что такая женщина совсем не стареет. Регулярное восполнение энергии помогает поддерживать молодость и красоту на протяжении многих лет. Волосы у таких женщин наполнены особой жизненной силой, а также длительное время не седеют.

Привлекательность и магнетизм

Энергетически сильные женщины всегда находятся в центре внимания в совершенно любом коллективе. Все хотят общаться с ними и стараются заслужить их внимание.

Женщина, обладающая сильной энергетикой, как магнитом притягивает к себе представителей противоположного пола. Мужчины не могут понять того, почему их так тянет к ней, и у них нет возможности сопротивляться этому чувству. Энергетический магнетизм также называют обаянием или харизмой.

Такая женщина всегда сможет внушить окружающим какую-то идею и повести следом за собой. Она может быть успешным руководителем и истинным лидером, к которому все тянутся и предпочитают на нее равняться.

Мистические способности

Очень часто сильная женская энергетика способствует появлению своего рода экстрасенсорных способностей. Она может лечить, предсказывать будущее, общаться с различными духами.

Люди предпочитают подобную энергетику и стараются быть как можно ближе к такому человеку. Если женщина принимает свой дар, то может легко помогать другим людям. Кроме того, она является обаятельной, харизматичной и счастливой.

Однако такая женщина может применять свою мощную энергетику для того, чтобы навредить кому-то или же достичь своих собственных эгоистичных целей, подавляя чью-то волю и принося различные несчастья. Если ее кто-то обидел, то весь негатив обязательно вернется обидчику.

Мощная интуиция

Энергетические потоки пробуждают в нас различные скрытые способности. Одним из таких качеств является хорошо развитая и очень мощная интуиция, которая практически граничит с ясновидением.

Энергетически сильные женщины хорошо знают то, как именно будут разворачиваться события, поэтому стараются избегать множества неприятностей. Зачастую окружающие это замечают и стараются обращаться к такой женщине за помощью и советом.