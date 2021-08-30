 

Дженнифер Лопес, Филипп Киркоров, Китти Спенсер, Хелен Миррен, Вин Дизель и другие на шоу Dolce & Gabbana

30.08.2021, 17:10, Разное
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Весь мир второй обсуждает грандиозный показ модного дома Dolce & Gabbana, который состоялся 29 августа в Венеции. Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана представили на суд звездных гостей коллекцию Alta Moda, которая, вопреки современным тенденциям на минимализм и лаконичность, была разноцветной, помпезной и яркой во всех смыслах. В линейку одежды определенно не на каждый день вошли роскошные платья и костюмы из струящегося шелка, летящей органзы, тяжелой парчи и мягкого бархата. Традиционные для бренда вышивки кутюрье дополнили стразами, камнями, стеклярусом и прочими объемными деталями.

Отдельно нужно отметить аксессуары и ювелирные украшения на моделях, в числе которых были дочери Хайди Клум, Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Кристиана Бейла и Пи Дидди. На головах манекенщиц были ободки, банты, диадемы и даже короны, инкрустированные камнями, а ожерелья и серьги в виде цветов порой притягивали к себе большее внимание, чем сама одежда.

Такое яркое шоу не могли пропустить звезды российского и мирового шоу-бизнеса: Голливуд этим вечером представляли Дженнифер Лопес, которую, как ни странно, не сопровождал ее возлюбленный Бен Аффлек, Хелен Миррен, Крис Дженнер с Кори Гэмблом, Хайди Клум, Saweetie, Вин Дизель, Сиара, Биби Рекса, Megan Thee Stallion, Нина Гарсиа, а также Кейт Босуорт, которая прилетела в Венецию с мамой. На праздник моды и кутюра прибыли и российские селебрити: Филипп Киркоров, Виктория Шелягова, Ольга Карпуть, Ксения Соловьева, Стелла Аминова, Ариан Романовский и другие. Также в зрительном зале были замечены племянница принцессы Дианы леди Китти Спенсер, звезда фильма “Борат 2” Мария Бакалова, модель Бьянка Балти.

Чтобы посмотреть все фотографии гостей и участников самого громкого показа этого лета, перейдите по этой ссылке.

Китти Спенсер, Кори Гэмбл, Крис Дженнер, Доменико Дольче, Стелла Аминова и гости показаХелен МирренХайди Клум и Нина ГарсиаКсения Соловьева, Виктория Шелягова и Ольга Карпуть

Чтобы посмотреть всю хронику показа, кликните на фото ниже.

Дженнифер Лопес и Филипп КиркоровКликните на фото для просмотра галереи



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