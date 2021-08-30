Тренд из “Инстаграма” – сияющие нити в волосах: как их вписать в свой образ

Если хочется придать своим волосам красивый и необычный блеск, не рискуя их здоровьем, то можно использовать блестящие нити. Это достаточно интересный аксессуар, который в последнее время набирает все большую популярность. Вот некоторые идеи относительно того, как можно красиво вписать блестящие нити в свои волосы.

Короткие волосы

Этот модный аксессуар достаточно необычно и красиво смотрится как на длинных и роскошных прядях, так и на коротких прическах (главное фото). Это поможет придать локонам неповторимый блеск.

Прическа хвостик

Несколько тонких полосок блесток могут легко адаптироваться к повседневной прическе.

Это поможет изменить образ и добавить ему дополнительную харизму, притягательность и изысканность.

Триколор

Если хочется придать своему образу довольно интересный и причудливый вид, то стоит использовать 3 и более контрастных цвета блестящих нитей.

Это очень интересная и оригинальная идея, благодаря которой вы точно будете в центре внимания.

Красный

Можно красиво сочетать красивые блестящие красные нити с оттенком окрашенных волос.

Это хороший и яркий цвет, который благодаря своей броскости и насыщенности поможет придать вашему образу особую индивидуальность.

На светлые волосы

Если ваши пряди окрашены в оттенок блонд, то не стоит бояться добавлять немного мерцания своим волосам.

Локоны будут просто сиять и выглядеть невероятно. В итоге ваш образ станет ярким, эффектным и гармоничным.

Фэнтезийный цвет

Такие яркие, эффектные тона могут стать очень хорошей идеей.

Цвет волос с фиолетовыми или сиреневыми нотками можно дополнить красивыми золотистыми, блестящими прядями. В итоге получится просто волшебный образ.

Яркий зеленый

Яркий и эффектный зеленый оттенок всегда подчеркивает красоту темных волос.

Стоит использовать блестящие нити в таком красивом и ярком цвете. Этот образ хорошо подойдет к совершенно любому стилю.

На вьющиеся волосы

Красивые кудри не остаются сейчас без внимания. Можно просто завить прямые волосы или же использовать специальное наращивание с блестками.

Это поможет придать локонам красивый блеск и индивидуальность.

Золотистые тона

Легкий золотистый оттенок поможет изящно подчеркнуть естественный блеск волос.

Отлично смотрятся такие тона в сочетании с темными прядями.

Белые

Красивые блестящие нити белого цвета помогут имитировать окрашивание в светлый цвет, но без риска обесцвечивания волос.

Такой аксессуар поможет придать образу более молодой вид.