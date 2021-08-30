Тренд из “Инстаграма” – сияющие нити в волосах: как их вписать в свой образ
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Если хочется придать своим волосам красивый и необычный блеск, не рискуя их здоровьем, то можно использовать блестящие нити. Это достаточно интересный аксессуар, который в последнее время набирает все большую популярность. Вот некоторые идеи относительно того, как можно красиво вписать блестящие нити в свои волосы.
Короткие волосы
Этот модный аксессуар достаточно необычно и красиво смотрится как на длинных и роскошных прядях, так и на коротких прическах (главное фото). Это поможет придать локонам неповторимый блеск.
Прическа хвостик
Несколько тонких полосок блесток могут легко адаптироваться к повседневной прическе.
Это поможет изменить образ и добавить ему дополнительную харизму, притягательность и изысканность.
Триколор
Если хочется придать своему образу довольно интересный и причудливый вид, то стоит использовать 3 и более контрастных цвета блестящих нитей.
Это очень интересная и оригинальная идея, благодаря которой вы точно будете в центре внимания.
Красный
Можно красиво сочетать красивые блестящие красные нити с оттенком окрашенных волос.
Это хороший и яркий цвет, который благодаря своей броскости и насыщенности поможет придать вашему образу особую индивидуальность.
На светлые волосы
Если ваши пряди окрашены в оттенок блонд, то не стоит бояться добавлять немного мерцания своим волосам.
Локоны будут просто сиять и выглядеть невероятно. В итоге ваш образ станет ярким, эффектным и гармоничным.
Фэнтезийный цвет
Такие яркие, эффектные тона могут стать очень хорошей идеей.
Цвет волос с фиолетовыми или сиреневыми нотками можно дополнить красивыми золотистыми, блестящими прядями. В итоге получится просто волшебный образ.
Яркий зеленый
Яркий и эффектный зеленый оттенок всегда подчеркивает красоту темных волос.
Стоит использовать блестящие нити в таком красивом и ярком цвете. Этот образ хорошо подойдет к совершенно любому стилю.
На вьющиеся волосы
Красивые кудри не остаются сейчас без внимания. Можно просто завить прямые волосы или же использовать специальное наращивание с блестками.
Это поможет придать локонам красивый блеск и индивидуальность.
Золотистые тона
Легкий золотистый оттенок поможет изящно подчеркнуть естественный блеск волос.
Отлично смотрятся такие тона в сочетании с темными прядями.
Белые
Красивые блестящие нити белого цвета помогут имитировать окрашивание в светлый цвет, но без риска обесцвечивания волос.
Такой аксессуар поможет придать образу более молодой вид.
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