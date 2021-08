После скандала с Эмбер Херд: Джонни Депп посетил кинофестиваль в Карловых Варах

С 20 по 28 августа в Чехии, в городе Карловы Вары, прошел 55-й Международный кинофестиваль. Под закрытие недельного праздника кино на фестиваль прилетел почетный гость – Джонни Депп. 58-летнему актеру устроили очень теплый прием – фанаты приветствовали кумира еще в аэропорту. Несмотря на поздний рейс (самолет с Деппом на борту прибыл около 23:00 по местному времени в этот четверг), его встречали сотни людей.

В пятницу днем Депп представил документальный фильм “Еще по одной с Шейном Макгоуэном” (Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan), где он выступил продюсером. А в субботу, в заключительный день кинофестиваля, Джонни Депп посетил премьеру фильма Эндрю Левитаса “Великий” (Minamata), в котором он сыграл главную роль.

Кстати, последний до сих пор не вышел в прокат, о чем Депп говорил в своем первом большом интервью, которое он дал впервые после проигрыша Эмбер Херд в суде. Картина была готова еще в 2020 году, однако кинокомпания MGM отказалась выпускать ее в кинотеатры из-за скандала с Деппом. В центре сюжета – история фотографа У. Юджина Смита, который пытался осветить ужасные последствия отравления ртутью жителей Минаматы в Японии в 1970-х годах. Говоря о фильме, 58-летний Депп заявил, что не выпускать фильм в прокат из-за него одного просто несправедливо.

Некоторые фильмы касаются всех людей… и это влияет на жителей Минаматы и людей, которые переживают подобные вещи. А фильм не увидят в кино… из-за бойкота Голливуда. Эм, против меня? Ведь это всего лишь один человек, один актер в неприятной и запутанной ситуации, — сказал он в интервью The Sunday Times.

Джонни Депп в Карловых Варах

Вместе с Деппом под занавес фестиваля прилетели и другие звезды – актеры Итан Хоук и Майкл Кейн. Несмотря на протесты некоторых представителей киноосообщества, организаторы фестиваля подчеркнули, что для них честь принимать у себя Джонни:

Фестиваль хотел отдать дань уважения карьере актера и его влиянию на мировой кинематограф. Для нас большая честь приветствовать на фестивале икону современного кинематографа. Мы давно восхищаемся Деппом и очень рады удостоить его этой чести, — рассказали журналистам организаторы Криштоф Муха и Карел Ох.

Напомним, в начале августа Джонни Деппу присудили премию Donostia фестиваля в Сан-Себастьяне за большой вклад в индустрию кино. Такое решение осудил ряд женщин-режиссеров, однако организатор фестиваля заявил, что Депп “заслужил эту награду”. Церемония вручения статуэтки состоится 22 сентября в зале Kursaal Auditorium.

Напомним, после развода с Эмбер Херд в 2017 году и громких заявлений бывшей жены Джонни Депп долго молчал, пока не выступил с иском о клевете. Поводом послужила публикация в газете The Sun в 2018 году с заголовком “Как может Дж. К. Роулинг быть “искренне счастлива” участию избивающего жену Джонни Деппа в новом фильме серии “Фантастические твари”, в которой актера назвали “человеком, избивающим жену”. Актер требовал опровержения и финансовой компенсации. Однако как первый суд, так и последующую апелляцию Джонни Депп проиграл.

Сейчас, впрочем, у Эмбер Херд есть другие заботы: в апреле этого года актриса впервые стала мамой с помощью суррогатной матери. У актрисы родилась дочь Уна Пейдж.

Джонни Депп и Эмбер Херд