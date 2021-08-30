Папа Римский разрешил католическим священникам иметь детей

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30.08.2021, 12:31, Разное
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Папа Римский Франциск отменил существовавший запрет для священнослужителей на воспроизведение потомства. По словам понтифика, ограничение давно устарело и нуждается в доработке. Ссылаясь на данные ватиканской разведки, глава мирового католицизма заявил, что ряд кардиналов тайно нарушали запрет и уже имели детей.

«Подход, запрещающий священникам иметь детей, не соотносится с общечеловеческими христианскими принципами гуманизма. Кроме того, снятие вечно запрета будет полезным для развития христианства. В разных профессиях существуют династии, где старшее поколение передаёт свои навыки младшему. Церковь обязана впитывать всё лучшее из мирской жизни: науку, прогресс, Instagram», – заявил понтифик.

Папа также разрешил священникам проживать совместно с жёнами и детьми на территориях монастырей. По мнению понтифика необходимо налаживать дружбу семьями. 

«Вы знаете, было бы неплохо, если бы как в хорошем кино мы собирались с жёнами, с детьми и вместе жарили барбекю», – заключил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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