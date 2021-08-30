 

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин снова женился

30.08.2021, 9:58, Разное
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В прошедшее воскресенье хоккеист Иван Телегин, экс-супруг певицы Пелагеи, снова связал себя узами брака. Женой 29-летнего спортсмена стала 33-летняя предпринимательница Мария Гончар. Влюбленные расписались в загсе в Барвихе в присутствии узкого круга близких всего через 9 месяцев после развода Телегина с певицей.

На невесте в день церемонии было белое платье с лифом и рукавами в три четверти и юбкой-колокольчиком, жених выбрал костюм-тройку. Свадьба прошла скромно. Расписавшись, молодожены и немногочисленные гости поздравили друг друга прямо у стен загса и отметили это бокалом шампанского. Как сообщают СМИ, большое торжество по случаю бракосочетания пара собирается устроить позже.

Иван Телегин и Мария Гончар

Иван Телегин и Мария Гончар перестали скрывать свои отношения в апреле 2020 года. Однако встречаться Иван с Марией начал раньше – вскоре после расставания с Пелагеей.

Напомним, о желании расстаться Пелагея и Иван Телегин, которые поженились в 2016-м году, сообщили всем в конце 2019 года. Пелагея подала документы на развод в мае 2020-го. И хотя Иван заявил, что в разладе не виноваты третьи лица, многие фанаты певицы убеждены, что именно отношения с Марией Гончар стали главной причиной развода Пелагеи и Ивана. Как бы там ни было, развод официально состоялся в декабре 2020-го, однако бывшие супруги все еще делят имущество через суд. У пары растет дочь Таисия, сейчас ей четыре с половиной года. Кроме того, у Ивана Телегина есть еще один ребенок – пятилетний Марк от прошлых отношений с Евгенией Ноур, которая через суд добилась от хоккеиста признания отцовства и выплаты алиментов.

Иван Телегин, Пелагея и их дочь Таисия



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